Egy nagy magyar cégnél az AI elvette 200 ember munkáját

A Gattyán György-féle vállalat indoklása szerint a döntés hátterében a globális gazdasági környezet és a piaci lehetőségek zsugorodása áll, ami miatt a cég a munkafolyamatok automatizálására és a mesterséges intelligencia (AI) által kínált megoldások alkalmazására fókuszál.

A közlemény szerint a mesterséges intelligencia alkalmazása bizonyos területeken és osztályokon lehetővé teszi a humán erőforrás nélkülözését, ami a létszámcsökkentést eredményezi. A vállalatcsoport szerint ez egy „elkerülhetetlen, reorganizációs folyamat”.

A cég már tájékoztatta az érintett állami foglalkoztatási szervet a 200 főt érintő csoportos létszámcsökkentésről, és megkezdte a munkavállalók értesítését is - írja a telex.hu.

Érdekesség, hogy a cégcsoporthoz tartozó Frisshírek nevű hírportál januárban szűnt meg, miután a tartalomgyártást mesterséges intelligencia vette át.