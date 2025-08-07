ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397
usd:
339.94
bux:
103103.35
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Egy nagy magyar cégnél az AI elvette 200 ember munkáját

Infostart

Csoportos létszámleépítés kezdődött a Docler-Byborg cégcsoport budapesti irodájában, ahol mintegy 200 embert érint a változás.

A Gattyán György-féle vállalat indoklása szerint a döntés hátterében a globális gazdasági környezet és a piaci lehetőségek zsugorodása áll, ami miatt a cég a munkafolyamatok automatizálására és a mesterséges intelligencia (AI) által kínált megoldások alkalmazására fókuszál.

A közlemény szerint a mesterséges intelligencia alkalmazása bizonyos területeken és osztályokon lehetővé teszi a humán erőforrás nélkülözését, ami a létszámcsökkentést eredményezi. A vállalatcsoport szerint ez egy „elkerülhetetlen, reorganizációs folyamat”.

A cég már tájékoztatta az érintett állami foglalkoztatási szervet a 200 főt érintő csoportos létszámcsökkentésről, és megkezdte a munkavállalók értesítését is - írja a telex.hu.

Érdekesség, hogy a cégcsoporthoz tartozó Frisshírek nevű hírportál januárban szűnt meg, miután a tartalomgyártást mesterséges intelligencia vette át.

Kezdőlap    Gazdaság    Egy nagy magyar cégnél az AI elvette 200 ember munkáját

munkavállalás

mesterséges intelligencia

gattyán györgy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyelőre marad a rémálom és a fokozott balesetveszély Székesfehérvárnál

Egyelőre marad a rémálom és a fokozott balesetveszély Székesfehérvárnál
Állandósultak a torlódások és továbbra is balesetveszélyes az M7-es autópályát a 8-as és a 63-as úttal összekötő székesfehérvári körforgalom környéke. Készült egy terv egy jelzőlámpás turbó körforgalomra, de a sebességkorlátozáson és az autópálya lehajtósávjának meghosszabbításán kívül egyelőre nem történt semmi.
 

Előkapta a szerszámát egy autós Csepelen, elfogta a rendőrség

Belendült az Epstein-ügy vizsgálata, Bill Clintont is beidézték

Belendült az Epstein-ügy vizsgálata, Bill Clintont is beidézték

Nyolc volt igazságügyminiszter mellett Bill és Hillary Clintont is beidézték az Epstein-ügy kongresszusi vizsgálatában – az amerikai képviselőház republikánus többsége új lendületet adott a pedofíliával és emberkereskedelemmel vádolt milliárdos, valamint befolyásos kapcsolatai feltárásának.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Miért ugrotta át a McLaren a Ferrarit és a Red Bullt? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.07. csütörtök, 18:00
Tóth Tamás
a HungaroMet és az MTVA meteorológusa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült, miért pokoli fáradt mostanában – meglepő felfedezést tettek

Kiderült, miért pokoli fáradt mostanában – meglepő felfedezést tettek

Egy nagyszabású brit genetikai kutatás nyolc olyan génterületet azonosított, amelyek összefüggésbe hozhatók a krónikus fáradtság szindrómával (ME/CFS). A felfedezés megerősíti a betegek által gyakran jelzett fertőzés utáni tünetkezdetet, és áttörést jelenthet a diagnosztika és kezelés fejlesztésében. A szakértők szerint ezzel végre tudományos alapokra helyezhető egy régóta stigmatizált és elhanyagolt betegség – számolt be a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk

Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk

Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Putin to meet in coming days, Kremlin aide says

Trump and Putin to meet in coming days, Kremlin aide says

Expectations for a ceasefire between Moscow and Kyiv are muted, despite the US president's threat of sweeping sanctions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 7. 10:02
Megy a szájkarate az erdélyi "pálinkák" miatt
2025. augusztus 7. 06:13
Ez ám a jó hír az elektromos autósoknak
×
×
×
×