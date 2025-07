Durva változások előtt az M1-es autópálya

Felkészült az MKIF Zrt.: legkésőbb szeptember elején indul az M1 fejlesztése – kétszer három sávra bővítik –, melyről újabb részleteket tudott meg a Magyarépítők.hu Németh Tamás vezérigazgatótól. A munkálatok négy évig tartanak majd, ez idő alatt a cél a biztonságos közlekedés.

Az őszi, főpályát érintő munkák előkészítése már július 8-án elindul, a kivitelezés az M0-s és Bicske, valamint a Bicske-Concó szakaszon kezdődik.

A munkához már megépült több 10 kilométernyi szervizút.

Amíg építkeznek, folyamatosan biztosítják a haladást kétszer két sávon.

„Ahhoz, hogy ezt biztosítani tudjuk, csak akkor használjuk teherjárművekkel a pályát, ha ez szükséges. Ahol lehet, szervizúttal támogatjuk a kivitelezést” mondta a vezérigazgató.

Szintén a biztonságot szolgálja, hogy a növényeket betonelválasztók váltják majd, hisz ha például egy kamion szabadul el, ott komoly különbség tud lenni egy baleset következményeként; a betonkorlát meg tudja fogni a több 10 tonnás járműveket is. Igen ám, de ehhez ugye még bontani kell, ami jelenleg ott van, ez is plusz feladat, ráadásul a növények egy része védett. Ellenben ha kész lesz, üzemeltetéssel ötödannyi időt kell majd foglalkozni a pályán, ami könnyítés a forgalom számára is. Növényből persze nem lesz kevesebb, a kerítésnél új növényzetet telepítenek oldalt.

A régészeti feltárások és a robbanószerkezet-mentesítés is zajlik.

A forgalomfigyelésbe közben drónok is beszállnak, mert van, ahol még mindig nincs kamera, így az útellenőr kocsik sem terhelik a forgalmat.

Az építkezés ideje alatt műanyag elemeket használnak, amelyek könnyen mozdíthatók, de nyilvánvalóan jobban kell figyelni, vigyázni rájuk.

Hogy ne legyen addig se dugó, „vészhelyzeti öblöket” alakítanak ki, ahová a járművek félreállíthatók, és földutakról is elérhető lesz az autópálya vész esetén.

Az új autópálya mellett 5-ről 45 kilométer hosszúra nő a zajvédőfal hossza is, a felület pedig 12-szeresre nő.

72 meglévő alul-, és felüljárót is átépítenek még, 11 csomópontot korszerűsítenek, és 4 új különszintű csomópontot is kialakítanak. 6 komplex pihenőhelyet teljesen átépítenek, de új kamionparkolók mellett családbarát pihenőhelyek is lesznek.

A pályaréteg 32 centis lesz, ez másutt 20 centi, így jobb lesz az út teherbírása.