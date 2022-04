Irigylésre méltó éve volt a Richternek, amikor jött az ukrajnai háború

A Richter tavalyi konszolidált árbevétele valamivel több mint 630 milliárd forint volt, az adózott eredmény pedig 140 milliárd forintot tett ki.

A társaság a gyógyszergyártási, a kis- és nagykereskedelmi szegmensben egyaránt két számjegyű növekedést ért el tavaly.

"Két számjegyű volt a növekedés annak ellenére, hogy az év nagy részét a Covid elleni küzdelemmel töltöttük mi is. Ezen kívül az üzemeredményünk növekedett, az árbevétel-növekedést is meg tudta haladni, köszönhető mindez a specializált termékportfólióban tapasztalt kedvező tendenciáknak, az eredményes piaci munkának" - fogalmazott az InfoRádiónak Orbán Gábor, a társaság vezérigazgatója.

Orbán Gábor azt is elmondta, hogy

a Richter kutatói által kifejlesztett, a skizofrénia és a bipoláris depresszió kezelésére alkalmazott készítményüket (cariprazine) tavaly már a világ már 50 országában forgalmazták,

ez a termék jelentős mértékben járult hozzá a cég tavalyi eredményéhez.

"A cariprazine továbbra is a leggyorsabban terjedő antipszichotikum az Egyesült Államok piacán, 6 évvel a megjelenése után ez nagyon nagy dolog, világra szóló siker, tavaly is tudott hozzátenni a növekedésünkhöz, azt reméljük, ez az idén is így lesz."

A geopolitikai helyzet az ukrajnai háború kitörése után viszont nem kedvez a Richter tevékenységének sem.

"Kiemelt piac a posztszovjet tagállamok területe, komoly aggodalmak voltak és vannak azzal kapcsolatban, hogy a fizetési forgalom, illetve a vásárlóerő hogyan alakul ott, a fuvarozás is egyre nehezebb. Nekünk a legfontosabb, hogy teljesítsük a küldetésünket: mi a betegekért vagyunk, mi az ellátásban kiemelt szereplők vagyunk ebben a régióban,

teljesíteni fogjuk, amivel a betegeknek tartozunk, legyenek oroszok vagy ukránok."

A gyártás egyelőre gond nélkül folyik a Richter oroszországi gyárában, ahol szív- és érrendszer, valamint nőgyógyászati és központi idegrendszerre ható készítményeket állítanak elő, a logisztikában azonban már napi szinten jelentkeznek a problémák - összegzett Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója.

