Greskovits Dávid: ha lesz elég magyar kutató, lesz magyar gyógyszeripar is

2018-ban volt egy Nézőpont Intézet által szervezett, Gyógyuló egészségügy című konferencia. Ezen bemutatták a gyógyszeriparral foglalkozó legújabb tanulmányt, amelyben ez áll: 2017-ben az összkibocsátás meghaladta az 1000 milliárd forintot, körülbelül 1270 milliárd volt az érték, ennek több mint 80 százaléka exportra ment.

"Nagyon fontos megjegyezni, hogy a magyar gyógyszeripar a kutatás-fejlesztés által vezérelt, exportorientált iparág:

k+f költségre több mint 67 milliárd forintot költött a magyarországi gyógyszeripar"

- sorolta az InfoRádióban a fő számokat a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (Magyosz) most megválasztott elnöke.

A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének, mint érdekképviseletnek 35 tagintézménye van, ebből 18 magyarországi gyógyszergyártó, 15 ezer munkavállaló tartozik az ernyő alá, és összedolgozik az egyetemekkel, akadémiai intézetekkel, jelentős innovációs tevékenységet is végezve, máskülönben nem is tudna életben maradni körülbelül száz év, világháború és privatizációs időszak után is.

Fájó pontnak nevezte ugyanakkor a gyógyszeres dobozokra felkényszerített új elemeket.

"2019 februárjától az Európai Unió területén olyan vényköteles terméket, amely nem rendelkezik egyedi azonosítószámmal, nem lehet forgalomba hozni. Ennek a rendszernek a kiépítése, működtetése teljes egészében az uniós ajánlások alapján a gyógyszergyártók büdzséjét terheli. Magyarországon a gyógyszeripar erre egyszeri kiadásban több mint 20 milliárd forint összköltséget allokált. Csak hogy lehessen érteni:

egy-egy gyártósor felszerelése több mint 100 millió forint; ez olyan beruházás, ami sem a termelékenységet, sem a foglalkoztatást nem növeli, sőt a csomagológépeket csak lassítja a kötelező újítás"

- részletezte Greskovits Dávid.

További nehézséget okoz szerinte a gyógyszerellátásban, hogy amikor ezeket a készítményeket ellátják egyedi azonosítóval, akkor ezeket a hálózatban fogadni kell, márpedig ez a kiskereskedők számára is komoly teher, de nincs mit tenni, "a rendszer működésének alapjait nem itthon és nem mi határoztuk meg" - mondta az új Magyosz-elnök, aki szerint még pár hónap, és azért gördülékeny lesz a rendszer.

Szerinte

az ágazat hosszú távú versenyképességének kulcsa a megfelelő szakembergárda rendelkezésre állása lesz, ezért is működnek együtt egyetemekkel posztgraduális szinten is.

A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról szóló kormányrendeletről elmondta, egyes készítmények befogadása könnyebbé vált, de lényegi változás nem történt. Rávilágított: a magyar gyógyszergyártás alacsonyabb áron dolgozik a világpiaci átlagnál, de hosszú távon biztosítani tudja az ellátást.