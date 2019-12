Kétéves program indul Kelet és Nyugat összekapcsolására

Az X-Europe program újdonsága, hogy nem az újságokból vagy a televízióból már ismert nagydumás startup-alapítóknak kínál lehetőséget, hanem kifejezetten olyan kutatócsoportoknak, kutatóműhelyeknek, amelyek mögött már többéves kutatómunka áll, és egy-egy olyan értékes technológiai újításon dolgoznak, amelynek az üzleti hasznosításával elakadtak – mondta az InfoRádiónak Böszörményi-Nagy Gergely, a Desing Terminal ügyvezető igazgatója. A januárban induló program célja, hogy a fejlesztők eljussanak a piacukra, és akár nagy nyugat-európai vállalatok értékláncába is be tudjanak épülni ezek a magyar fejlesztések.

Az X-Europe program Európán átívelő kezdeményezés, amelyben a Desing Terminal képviseli Magyarország mellett a közép-európai régiót is. A program alapítója egy, a Financial Times üzleti napilap tulajdonában lévő, holland székhelyű szervezet, a The Next Web, amely az elmúlt években a kontinens talán legnagyobb startup ökoszisztémáját építette fel.

Velük együtt legalább 1500 olyan kutató-fejlesztő, innovátor csoport megszólítását tervezi a Design Terminal, közülük kiválasztanak majd nagyjából 150-et, amelyet a következő 2 évben praktikus eszközökkel fognak segíteni.

A kutatóműhelyeket széles körű tájékoztató- és marketingkampánnyal próbálják elérni, így felhívva az érintettek figyelmét a lehetőségre. Emellett közvetlenül is felkeresik azokat, akik "a radarukon vannak", és évek óta dolgoznak valamilyen innováción. Ezek sokszor egyetemi innovációs közösségek, központok. Az ügyvezető igazgató

minimum százas nagyságrendben remél magyar részvételt a programban.

Általában azokban az iparágakban tevékenykednek ezek a csoportok, amelyekben egy-egy ország hagyományosan erős - fogalmazott Böszörményi-Nagy Gergely. Magyarországon szerinte ezek közé sorolható a járműipar, a biotechnológia - mely a 21. század egyik legnagyobb, legizgalmasabb innovációs területe -, vagy éppen az orvostechnológia. Ezeken a területeken világszínvonalú kutatóműhelyeink, kutatóink, és azt feltételezzük, hogy innovátoraink vannak.

Ami sokszor hibádzik, az a cégépítési, értékesítési tudás, és ebben lehet és érdemes ezeknek a csapatoknak segíteni,

ezt segíti az X-Europe program - mondta Böszörményi-Nagy Gergely.

A kiválasztott 150 kutatócsoportot a következő 26 hónapban gyakorlati tanácsokkal is segítik. Budapesten, Rigában és Amszterdamban szerveznek majd a cégépítést megismertető képzéseket, tréningeket a kiválasztott csoportoknak, továbbá konkrét együttműködéseket fognak kezdeményezni az innovátorok és nagyvállalati szereplők között. Abban bízunk, hogy elindulnak olyan pilot projektek, együttműködések, amelyekből a magyar csapatok már pénzt is kereshetnek, levédethetik a szabadalmukat, és beépülhetnek nagy globális üzleti rendszerekbe - hangsúlyozta az ügyvezető igazgató.

Az X-Europe program költségvetése közel egymillió euró,

ebből finanszírozzák a képzések, mentorálások és üzleti kapcsolatok kialakítása mellett azt, hogy a csapatok segítséget kapnak médiajelenlétük növelésében, összekapcsolják őket befektetőkkel, illetve szemeszterenként 3 csapat csatlakozik a Design Terminal Mentorprogramjába is.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs