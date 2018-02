Jászai Gellért: továbbra is érdeklődünk a telekommunikációs szektor iránt

Továbbra is érdeklődik a telekommunikációs szektor iránt a Konzum Nyrt. Erről a társaság elnök-vezérigazgatója beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában. Jászai Gellért elmondta: ha a híreknek megfelelően valóban eladó a Telenor magyarországi üzletága, cége számára továbbra is érdekes ez a potenciális befektetés. A banki és biztosítási piac is olyan stratégiai üzletág, amelyben adott esetben növekedni szeretnének.

Jászai Gellért az Arénában érdeklődésünkre beszélt a Telenor esetleges felvásárlásával kapcsolatos piaci pletykákról.

"A Konzum Nyrt. a tavalyi év végén közzétett egy stratégiát, ami még nem egy részletesen lebontott ágazati stratégia volt, de abban az informatika részeként a telekommunikáció is megjelent, mint a számunkra érdekes stratégiai vagy potenciális stratégiai iparág. Ezt meg tudom erősíteni és ez most is érdekes a számunkra. A piaci információk szerint azt is mondhatjuk, hogy a Telenor el kívánja adni a közép-kelet-európai érdekeltségeit, és azt is halljuk a piacról, hogy több érdeklődő is van ez iránt. Annyit tudok mindehhez hozzáfűzni, amit korábban: ha valóban van egy ilyen folyamat, akkor számunkra érdekes lehet mint potenciális befektetés. Mást nem tudok megerősíteni és cáfolni sem" - mondta Jászai Gellért.

Jászai Gellért úgy fogalmazott: stratégiai ágazatokban szeretnének stratégiai pozíciókat kiépíteni. "A pénzügyi szektor, a bank-, és biztosítási piac is ilyen, ezekben szeretnénk még növekedni – tette hozzá. Az MKB Bank 49 százaléka már jelenleg is a Konzum jelentős befolyása alatt áll."

Azzal kapcsolatban, hogy a Konzum érdeklődik-e a Budapest Bank megvétele iránt, a társaság elnök-vezérigazgatója azt mondta: "Ez a kérdés ma még nem aktuális. Ha egyszer az lesz, akkor lesz érdemes feltenni."Az elnök-vezérigazgató a kérdés kapcsán megerősítette, hogy minden olyan stratégiai iparágban, amelyben a csoport jelen van, szeretne tovább fejlődni és növekedni.

