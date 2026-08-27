Egyes országrészekben már ismét kánikula várható

Csütörtökön napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel – írja a HungaroMet. Egy-egy zápor nem kizárt. Éjjel nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd csütörtökön időnként megélénkül a keleties szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 28 és 34 fok között alakul, néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték.

Ha a szárazság és a hőség nem lenne elég, akkor még a Szaharából is kapunk egy jó adag homokot péntekre, amit az érkező front sem fog elmosni, az ugyanis alig hoz majd esőt.