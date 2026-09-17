A minimum 7, a maximum 30, ilyen egy kora őszi nap – időjárás

Hullámzó frontrendszer érte el a Kárpátmedence térségét, ennek hatására átmenetileg nő a csapadékesély, de csak elszórtan fog esni és gyengén, keveset a HungaroMet közlése szerint.

Felhőtlen ég alatt sok helyütt hideg (7-16 fok) volt az éjszaka, de reggelre befelhősödött, ezért volt, ahol ma már esett is.

A front által hordott felhőzet halad kelet felé nyugatról, a csapadékzóna nem lesz összefüggő, sokat fog azért sütni is a nap, keleten még lehet kora délután 30 fok is, de az északnyugati szélviharos nyugaton 20 fok sem lesz. Ez a két szélsőérték.

A következő napokban is hasonló időre lehet számítani, szórványosan lehet zápor, zivatar.