8 fok vagy 30? Mutatjuk, mikor, hol, mennyi!

Déliesre fordul az áramlás, átmeneti melegedés van, aztán csütörtök-pénteken hidegfront érkezik, a front mentén pedig növekszik a felhőzet és a csapadékhajlam a HungaroMet tájékoztatása szerint.

De ne szaladjunk ennyire előre!

Az országos átlaghőmérséklet most megfelel a sok éves átlagnak. Hajnalban 8-15 fokos értékekről indul felfelé a hőmérő higanyszála, kevés gomolyfelhő lesz, sok napsütés, csapadékra nincs esély, a szél délire fordul tehát, helyenként megerősödhet, a nappali csúcs 23-28 fok közt alakul árnyékban.

Csütörtökön megjön a front, egyes tájakon már 20 fok sem lesz délután, a Tiszántúlon viszont még akár 30 fok is lehet.

Pénteken több helyen várható eső, zápor, zivatar, szombaton viszont már semmi.