Az idei év első komolyabb zivazataros helyzete fenyeget

A tőlünk messzire (még Norvégiától is) északra található légörvény hidegfrontja mögött hideg levegő érkezik a kontinens középső területei fölé, amely hatására ott egy újabb ciklonközéppont alakul ki, de már jóval közelebb, nagyjából a Germán-Lengyel-alföld fölött.

Mindez azért érdekes számunkra, mert így észak felé indul el a tőlünk délre lévő meleg, nedves levegő, ez pedig meg is érkezik térségünkbe (850 hPa-on, azaz nagyjából 1500 m-es magasságban) eközben a középtroposzférában (nagyjából 5000 m-en) hűlni fog a levegő igencsak megnő a légköri instabilitás, ezért erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, amelyekből zivatarok is kialakulnak – olvasható a HungaroMet Facebook-bejegyzésében.

Mint írják, éjféltől késő délelőttig legfeljebb kis eséllyel fordulhat elő egy-egy zivatar. A déli óráktól viszont délnyugatról északkelet felé történő áthelyeződéssel jelentősen megnő a zivatarok kialakulásának esélye.

A zivatarokat általában viharos (~65-85 km/h) széllökések, kisebb méretű jég (1-2 cm) és intenzív csapadék, kis körzetekben felhőszakadás (>25 mm) kísérheti. Délután van esélye egy-egy heves zivatar kialakulásának is 90 km/h-t meghaladó széllökésekkel, és akár nagyobb méretű jég (>2 cm) is előfordulhat ezekben a cellákban.

Ezek számosságától függően akár narancs riasztási fokozat is kikerülhet a nap folyamán.

Estig sokfelé – akár több hullámban, esetleg rendszerbe szerveződve – kell számítani zivatarokra, majd estétől valamelyest csökken a számosságuk, de helyenként keddre virradó éjszaka is előfordulhatnak.