Jönnek a fagyok, nem ússzuk meg: itt a napirend

Szerdán a napos délelőttöt követően a Dunától keletre egyre több gomolyfelhő képződik, így ott egyre több helyen befelhősödhet az ég, míg a Dunántúlon folytatódik a napos idő.

Estétől keleten helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat.

Az északi, északnyugati szél szerdán inkább már csak az Észak-Dunántúlon és az északkeleti tájakon lehet erős. Éjszakára átmenetileg veszít erejéből a légmozgás, de így is többfelé élénk marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0, +6 fok között alakul, de a szélvédett helyeken gyenge fagyra is számítani kell.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 9 és 16 fok között lehet.