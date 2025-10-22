Citrom riasztás a nemzeti ünnepre – térkép

A HungaroMet tájékoztatása szerint csütörtökön nagyobb részében a változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd délutántól egy érkező hidegfront miatt nyugat felől beborul az ég. Késő délutánig elszórtan, főként a középső és keleti tájakon lehetnek záporok, késő délutántól, estétől azonban nyugat felől egyre többfelé elered az eső.

Két-két váremegyére adtak ki citrom riasztást eső és zivatar veszélye miatt:

Citrom riasztás eső miatt. Forrás: HungaroMet

Citrom riasztás zivatarok miatt. Forrás: HungaroMet

A déli, délnyugati, majd estétől az északnyugatira forduló szelet főként a Dunántúlon kísérhetik erős, helyenként viharos lökések. Délutánra általában 19 és 25 fok közé melegszik fel a levegő, de az Északi-középhegység tágabb térségében pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.