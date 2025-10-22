ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.95
usd:
335.56
bux:
103697.16
2025. október 22. szerda Előd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gyalogos kel át egy zebrán szakadó esőben, kezében egy esernyővel.Forrás: Getty Images/fcafotodigital
Nyitókép: Getty Images/fcafotodigital

Citrom riasztás a nemzeti ünnepre – térkép

Infostart

Érkezik egy hidegfront, emiatt eleredhet az ég és megerősödhet a szél.

A HungaroMet tájékoztatása szerint csütörtökön nagyobb részében a változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd délutántól egy érkező hidegfront miatt nyugat felől beborul az ég. Késő délutánig elszórtan, főként a középső és keleti tájakon lehetnek záporok, késő délutántól, estétől azonban nyugat felől egyre többfelé elered az eső.

Két-két váremegyére adtak ki citrom riasztást eső és zivatar veszélye miatt:

Citrom riasztás eső miatt. Forrás: HungaroMet
Citrom riasztás eső miatt. Forrás: HungaroMet
Citrom riasztás zivatarok miatt. Forrás: HungaroMet
Citrom riasztás zivatarok miatt. Forrás: HungaroMet

A déli, délnyugati, majd estétől az északnyugatira forduló szelet főként a Dunántúlon kísérhetik erős, helyenként viharos lökések. Délutánra általában 19 és 25 fok közé melegszik fel a levegő, de az Északi-középhegység tágabb térségében pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.

Citrom riasztás széllökések miatt. Forrás: HungaroMet
Citrom riasztás széllökések miatt. Forrás: HungaroMet

Kezdőlap    Életmód    Citrom riasztás a nemzeti ünnepre – térkép

időjárás

előrejelzés

riasztás

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: ha eljön az ideje, megrendezzük

Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: ha eljön az ideje, megrendezzük

Az amerikai elnök múlt csütörtökön telefonon egyeztetett orosz kollégájával, és közölte, hogy Budapesten személyesen is találkoznak, aminek már az előkészületei is megkezdődtek. Donald Trump kedden azt ígérte, hogy két napon belül döntés születik a találkozót illetően, miközben egy fehér házi tisztviselő arról számolt be, hogy az amerikai elnök nem tervez találkozni a közeljövőben Vlagyimir Putyinnal.
 

Szijjártó Péter: nem Magyarország van elszigetelve, hanem az unió

Donald Trump is megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról

Megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról Szergej Lavrov orosz külügyminiszter

Budapest miért lenne más, mint Alaszka – vetette fel a volt kijevi amerikai nagykövet

VIDEÓ
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.22. szerda, 18:00
Romsics Ignác
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Billeg a budapesti békecsúcs, téli háborúra készülnek a frontvonalon - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Billeg a budapesti békecsúcs, téli háborúra készülnek a frontvonalon - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

A közeljövőben nem fog megvalósulni a Budapestre tervezett csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt, de egyelőre csúszásról és nem törlésről van szó. Trump elnök azt mondta: fölöslegesen nem akar találkozni Putyinnal, csak akkor, ha sikerül előrelépést elérni a háború lezárása felé. A fronton a téli háborúra készülnek: Ukrajna az energiaellátó infrastruktúrájának üzemeltetéséhez gyűjti a támogatást, az orosz haderő a jelek szerint egy nagyobb offenzíva végrehajtására készül, melynek Pokrovszk megszerzése lehet a célja. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kanadai pontkirály Pittsburghben: hatalmas rekordot döntött meg a legendás hokis

Kanadai pontkirály Pittsburghben: hatalmas rekordot döntött meg a legendás hokis

Crosby már majdnem 1900 pontnál jár, amivel most lett a pittshburghi csapat legeredményesebb hokisa.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Children among victims in Russian airstrikes, hours after Trump-Putin talks shelved

Children among victims in Russian airstrikes, hours after Trump-Putin talks shelved

The drone and missile attacks on Ukraine came as the US president put on hold his plans for an imminent summit in Budapest.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 22. 05:00
Ne örüljünk a magasabb hőmérsékleteknek, legfeljebb az esőnek!
2025. október 21. 19:48
Apokaliptikus időjárást jósolnak 2100-ra Európában
×
×
×
×