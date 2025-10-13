ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.43
bux:
101990.76
2025. október 13. hétfő Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fotó: https://www.pexels.com/hu-hu/@vanessa-ray-3508895/
Nyitókép: Vanessa Ray

Egy istenített diéta veszélyeire figyelmeztetnek

Infostart

Egy új, egereken végzett kutatás eredményei szerint a ketogén diéta (ketodiéta) hosszantartó követése egészségügyi kockázatokkal, többek között glükóz intoleranciával, valamint máj- és szív- és érrendszeri problémák jeleivel járhat. Egy tanulmány felhívja a figyelmet arra, hogy a népszerű étrend hosszú távú hatásairól még korlátozottak az ismeretek.

A széles körben elterjedt divatdiéta, a ketogén étrend eredetileg orvosi kezelési lehetőségként indult: körülbelül egy évszázaddal ezelőtt kezdték el alkalmazni epilepsziában szenvedő emberek terápiájában.

A klasszikus ketodiéta magas zsírtartalmú – a kalóriák mintegy 90 százaléka zsírból származik, ami közel kétszerese egy tipikus amerikai étrend zsírtartalmának. Emberi vizsgálatok kimutatták, hogy a ketodiéta elősegítheti a fogyást túlsúlyos felnőtteknél, de a hosszú távú, népességszintű hatások kevésbé ismertek - olvasható az Egészségügyi szakirodalmi tallózó nevű Facebook-oldalon.

A Dr. Dobson Szabolcs. címzetes egyetemi docens éltal szerkesztett oldalon azt írják a Science Advances című szaklapra hivatkozva, hogy a kutatók nagyjából nyolc hónapon keresztül tartottak egereket négy különböző étrenden, majd figyelemmel kísérték egészségi állapotukat. Az állatok étrendje emberi időszámítás szerint több évtizednek megfelelő időszakot fedett le.

A kutatás megerősítette azt a korábbi feltételezést, hogy az ultranagy zsírtartalmú, alacsony szénhidráttartalmú étrend segítheti a testtömeg csökkentését, mivel a ketogén diétát követő egerek testsúlya alacsonyabb volt, mint a nyugati típusú étrenden tartottaké, bár az alacsony zsírtartalmú diétán lévő állatok testsúlya volt a legalacsonyabb.

A tanulmány azonban figyelmeztető jeleket is azonosított:

  • Szív- és érrendszeri kockázat: A ketogén diétát követő egerek vérében túl sok zsír volt, ami a szív- és érrendszeri betegségek jellemző mutatója.
  • Májkárosodás: A hím egerek mája zsírosodott, és laboratóriumi vizsgálatok jelezték a szervek nem megfelelő működését.
  • Glükóz intolerancia: A legjelentősebb aggály a vércukorszint rosszabb szabályozása volt. A ketogén diétán lévő egerek inzulintermelő sejtjei nehezen tudták felszabadítani a hormont, ami glükóz intoleranciára utal.

A kutatók hangsúlyozták, hogy a megfigyelt hatások nem garantáltan vihetők át az emberekre, de a megállapítások indokolják az óvatosságot a ketogén diéta hosszú távú alkalmazásával kapcsolatban.

Kezdőlap    Életmód    Egy istenített diéta veszélyeire figyelmeztetnek

diéta

fogyás

ketogén diéta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sayfo Omar: Európából csak pár ezer szír menekült tért haza a romok közé

Sayfo Omar: Európából csak pár ezer szír menekült tért haza a romok közé
Az elmúlt évtizedben Szíriából elmenekülő emberek már nincsenek életveszélyben szülőhazájukban, ezért el kell kezdeni megszervezi a hazatérésüket. Az európai kormányok sorra zárják a kapuikat és azon az állásponton vannak, hogy Szíria már biztonságos ország – mondta el az InfoRádióban Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője.
Özönlhetnek az amerikai légvédelmi fegyverek Ukrajnába

Özönlhetnek az amerikai légvédelmi fegyverek Ukrajnába

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint „nagyon pozitív és eredményes” telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel az ukrajnai légvédelmi rendszerek megerősítésének lehetőségeiről, valamint a támogatás biztosítására kidolgozott konkrét megállapodásokról.
 

Még a végén elfogynak az orosz harckocsik

Arcoskodtak azt oroszok a drónvédelemmel, aztán jött a bumm

A románok egyharmada szerint támadni fognak az oroszok

Szokatlan helyzet alakult ki az észt csizmánál

VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Háborút hirdetett Németország három betegség ellen

Háborút hirdetett Németország három betegség ellen

Németország egymilliárd eurót fordít az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni globális küzdelem támogatására a következő három évben - jelentette be Reem Alabali-Radovan német fejlesztési miniszter vasárnap a berlini egészségügyi világkonferencia megnyitóján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen

Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen

Lássuk, mikor rendezik az Amerikai Nagydíjat, mikor lesz a sprintverseny, az időmérő és az Amerikai Nagydíj 2025-ben, Austin, USA helyszínen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israelis gather to await hostages' release as Trump says 'war is over' in Gaza

Israelis gather to await hostages' release as Trump says 'war is over' in Gaza

Hamas has until noon local time (10:00 BST) to release the remaining hostages, with Israel set to free 250 Palestinian prisoners and 1,700 detainees from Gaza in exchange.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 12. 12:02
Albert Einstein elégedett lehetne
2025. október 12. 07:43
A mézes tea trükkje, lehet, hogy eddig mindent elrontott
×
×
×
×