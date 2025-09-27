ARÉNA
Nyitókép: microsoft.com

Ha a Windows 10-et használ, akkor van egy nagyon jó hírünk

ELŐZMÉNYEK

Nagyon sokáig úgy volt, hogy a jelenlegi legnépszerűbb Windows operációs rendszer, a 10-es támogatása pár napon belül véget ér, és nem jön hozzá több ingyenes frissítés.

Meghajolt a több európai fogyasztóvédelmi szervet tömörítő Euroconsumers kérése előtt a Microsoft, mégsem ér véget a Windows 10 támogatása 2025. október 14-én – írja a The Verge híradása nyomán a hvg.hu.

A 10 éve megjelent operációs rendszer még mindig számítógépek millióin fut, egyes becslések szerint 100 milliós nagyságrendben. A probléma, hogy ezek túlnyomó többsége nem frissíthető Windows 11-re annak szigorú hardverkövetelményei miatt. Ennek köszönhetően sok korszerű, gyors, még évekig megbízhatóan használható eszköz is biztonsági javítások nélkül maradt volna október után, ami egyre nagyobb veszélynek tette volna ki a felhasználókat.

A vállalat ugyan meghagyta volna a frissítések, biztonsági javítások lehetőségét a határidő után az Extended Security Updates (ESU) program segítségével, de pénzért, és csak egy évig. Végül azonban ez minden Windows 10-felhasználónak ingyen járni fog az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban. Semmilyen biztonsági mentést vagy Windows 10-funkciót nem kell bekapcsolni hozzá.

Az nem változik, hogy csatlakozni kell az ESU-programhoz, ez viszont feltételezhetően nem lesz bonyolult. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban élőkre nem vonatkozik majd az engedmény, ők továbbra is pénzért vagy más módszerrel tolhatják ki a támogatási időszakot.

