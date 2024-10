Örülhetnek a Windows 10-hez ragaszkodók

Már kevesebb mint egy év van hátra: 2025 október 14-én ér véget a Windows 10 rendszer támogatása. , utána nemhogy új funkciók, de biztonsági frissítések sem fognak érkezni a 2015-ben megjelent operációs rendszerhez.

Ha a felhasználó hajlandó fizetni, akkor három évig még használhatja ezt követően is a rendszert, de az még mindig nem ismert, hogy mennyibe fog kerülni. Márpedig a havi javítócsomagok nélkül a Windows 10 használata biztonsági frissítések nélkül kockázatos lesz.

Ennek ellenére a Microsoft egy új funkcióval kedveskedik a Windows 10-es felhasználóknak: a HVG.hu vette észre, hogy a rendszer előzetes változatában jelentősen megváltozott a Gépház „Névjegy” szekciója, sokkal többet elárulva arról, hogy milyen hardver van a számítógépben.

A felhasználó megtudhatja azt is, hogy a RAM mennyisége hogyan befolyásolja a számítógép teljesítményét. Az, hogy a közhasználatú változatokban mikor jelenhet meg az új felület, azt egyelőre nem tudni.

Windows 10's latest Beta/RP update (19045.5070/KB5045594) adds a redesigned About settings page with:

- a more Windows 11-like design

- graphics card information

- new cards at the top to highlight key specs

- and FAQs.

To enable this, run:



vivetool /enable /id:48478026 pic.twitter.com/QVCVk9G6gu