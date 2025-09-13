Forgalommal szemben hajtott fel az Árpád hídra – videó

Egy olvasó fedélzeti kamerája rögzítette, ahogy egy Suzuki sofőrje a forgalommal szemben hajtott fel az Árpád hídra. Az esetnél még az sem egyértelmű, honnan érkezett a jármű – írja a Budapesti Autósok.

A videó készítője azt írta: „Nem volt egyértelmű elsőre, hogy a suzukis forgalommal szemben jön-e vagy a másik oldalról jött át. Szerintem nagy szerencse volt, hogy nem jött egy száguldozó autós, ami gyakori itt, mert akkor lehetett volna ebből egy nagy baleset is.”

Mint írják, az Árpád hídon 70 km/h a sebességhatár, ami miatt különösen veszélyes minden hasonló manőver, a legkisebb hiba is tragédiához vezethet.

A közösségi portál két másik esetet is bemutat a videóban, mindkettőt olvasók fedélzeti kamerái rögzítették.

Először az látható, ahogy a 16. kerületben, a Veres Péter út és az Imre út kereszteződésénél egy sofőr a gyalogosok védelmét szolgáló járdaszigetet megkerülve előzött. A portál hozzáteszi, rengeteg olyan előzésről küldenek közlekedők olyan felvételt, amikor gyalogosbiztonságot elősegítő járdaszigetet megkerülve előznek gátlástalan sofőrök, így ez az eset csak egy a sok közül.

A harmadik felvétel Sülysápon készült, és az látható rajta, hogy egy Hyundai i30 sofőrje figyelmetlenül, fékezés nélkül hajtott ki a videót készítő sofőr elé. A beküldő azt írta, ha nem fékez le, biztosan összeütköznek. A Hyundai vezetője lassítás nélkül tovább hajtott.