ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.79
usd:
333.78
bux:
102090.65
2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

A magyarok legnépszerűbb horvátországi úti célja ez volt idén

Infostart / MTI

A Szállás.hu friss adatai szerint 2025 fő szezonjában Vir szigete vitte a pálmát. Sokan pedig még csak mostanában keresik fel késői nyaralási céllal délnyugati szomszédunkat.

Vir volt az idei nyári főszezon abszolút sztárja a Horvátországba utazó magyarok körében a Szallas.hu foglalási adatai szerint. A legkeresettebb úti célok sorában Vir után Crikvenica és Selce következett. A családok többsége 370 ezer forintnál többet, a párok zöme 70-270 ezer forintot költött szállásra.

Az idei főszezonban a párok 63 százaléka apartmant választott Horvátországban, míg 29 százaléka hotelt, jellemzően négycsillagos kategóriát (51 százalék). Ellátást harmaduk kért, leginkább félpanzió formájában. A leggyakoribb átlagos tartózkodási idő körükben öt éjszaka (22 százalék), de a hétéjszakás utak is gyakoriak (20 százalék). A párok 36 százaléka 170-270 ezer forint kosárértekben foglalt szállást, 27 százalékuk 70-170 ezer forintért.

A családos foglalások 73 százaléka apartmanba szólt, hotelbe már csak 19 százalékuk foglalt. Az utazás hossza hasonló a párokéhoz: a hét- és az ötéjszakás nyaralás volt a legjellemzőbb. Esetükben a foglalások 25 százaléka 7 éjre, 22 százaléka 5 éjszakára szólt. A szállásfoglalás kosárértéke 40 százalékuknál meghaladta a 370 ezer forintot. 24 százalékuk kosárértéke 170-270 ezer forint között volt, és szintén 24 százaléknál 270-370 ezer forint közé esett.

A portál adataiból az is kiderült, hogy a legtöbb magyar hétfőnként és szombatonként kezdte meg horvátországi vakációját, a hazautat tekintve pedig szombat és vasárnap volt a legforgalmasabb.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a főszezont követően, még szeptemberben is érkeznek magyar vendégek Horvátországba – közölte a cég. A páros utazók aránya erősödik ebben az időszakban, a teljes horvátországi foglalás felét adják, míg a főszezonban ez 22 százalék volt. Ezzel párhuzamosan a családosok aránya az utószezonban 24 százalék, míg a főszezonban 58 százalék. Ebben az időszakban népszerűségben Crikvenica tör az élre az előfoglalások alapján.

Kezdőlap    Életmód    A magyarok legnépszerűbb horvátországi úti célja ez volt idén

turizmus

horvátország

statisztika

sziget

nyaralás

szállás.hu

vir

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Fejérdy Gergely: patthelyzet Franciaországban, a társadalom közel 80 százaléka elutasítja Macron elnököt

Fejérdy Gergely: patthelyzet Franciaországban, a társadalom közel 80 százaléka elutasítja Macron elnököt

Megbukott a miniszterelnök, az utcán zavargások vannak, a nemzetgyűlésben pedig egyik erőnek sincs többsége – összegezte a franciaországi belpolitikai helyzetet Fejérdy Gergely az InfoRádió Aréna című műsorában. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerinte elfogyott Emmanuel Macron támogatottsága, és az instabilitás egyik okozója, a patthelyzetet pedig azzal sem tudná feloldani, ha ismét előre hozott választást írna ki.
Lengyelország lezárta a légterét a keleti határainál

Lengyelország lezárta a légterét a keleti határainál

Repüléstilalmi övezetet hoztak létre a lengyel hatóságok a fehérorosz és az ukrán határ mentén – közölték Varsóban.
 

A lengyelországi dróntámadás miatt összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

Lettország lezárja a légteret az Oroszországi Föderáció és Fehéroroszország határán

Csehország helikopteres egységet küld Lengyelországba az orosz drónfenyegetés miatt

Furcsa fordulat: a fehéroroszok szóltak a lengyeleknek a támadó orosz drónokról

Donald Trump pár sorral intézte el a lengyelországi drón-incidenst

VIDEÓ
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.11. csütörtök, 18:00
Nagy Gábor Bálint
legfőbb ügyész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kirk-gyilkosság: Donald Trump rendkívüli bejelentést tett

Kirk-gyilkosság: Donald Trump rendkívüli bejelentést tett

A legmagasabb polgári kitüntetéssel tünteti ki posztumusz Charlie Kirk konzervatív influenszert Donald Trump amerikai elnök – írja a Sky News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Netflix miatt drágulnak a lakbérek? Egy újabb ok, amiért nem találsz megfizethető lakhatást

A Netflix miatt drágulnak a lakbérek? Egy újabb ok, amiért nem találsz megfizethető lakhatást

Egyre többen utaznak nem a tengerpart, hanem a képernyő miatt: ez komoly hatással van a helyiekre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
FBI say weapon found but Charlie Kirk killer still at large

FBI say weapon found but Charlie Kirk killer still at large

Authorities say they have footage of the suspect, who appears to be of college age, and a "high-powered" rifle has been found in woods nearby.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 11. 10:50
Hajhullást is okozhat? – egymásnak estek a szakértők a matcha miatt
2025. szeptember 11. 05:45
Módosul a legendás útvonal, nagy vita lehet a túrázók körében
×
×
×
×