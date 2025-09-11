A magyarok legnépszerűbb horvátországi úti célja ez volt idén

Vir volt az idei nyári főszezon abszolút sztárja a Horvátországba utazó magyarok körében a Szallas.hu foglalási adatai szerint. A legkeresettebb úti célok sorában Vir után Crikvenica és Selce következett. A családok többsége 370 ezer forintnál többet, a párok zöme 70-270 ezer forintot költött szállásra.

Az idei főszezonban a párok 63 százaléka apartmant választott Horvátországban, míg 29 százaléka hotelt, jellemzően négycsillagos kategóriát (51 százalék). Ellátást harmaduk kért, leginkább félpanzió formájában. A leggyakoribb átlagos tartózkodási idő körükben öt éjszaka (22 százalék), de a hétéjszakás utak is gyakoriak (20 százalék). A párok 36 százaléka 170-270 ezer forint kosárértekben foglalt szállást, 27 százalékuk 70-170 ezer forintért.

A családos foglalások 73 százaléka apartmanba szólt, hotelbe már csak 19 százalékuk foglalt. Az utazás hossza hasonló a párokéhoz: a hét- és az ötéjszakás nyaralás volt a legjellemzőbb. Esetükben a foglalások 25 százaléka 7 éjre, 22 százaléka 5 éjszakára szólt. A szállásfoglalás kosárértéke 40 százalékuknál meghaladta a 370 ezer forintot. 24 százalékuk kosárértéke 170-270 ezer forint között volt, és szintén 24 százaléknál 270-370 ezer forint közé esett.

A portál adataiból az is kiderült, hogy a legtöbb magyar hétfőnként és szombatonként kezdte meg horvátországi vakációját, a hazautat tekintve pedig szombat és vasárnap volt a legforgalmasabb.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a főszezont követően, még szeptemberben is érkeznek magyar vendégek Horvátországba – közölte a cég. A páros utazók aránya erősödik ebben az időszakban, a teljes horvátországi foglalás felét adják, míg a főszezonban ez 22 százalék volt. Ezzel párhuzamosan a családosok aránya az utószezonban 24 százalék, míg a főszezonban 58 százalék. Ebben az időszakban népszerűségben Crikvenica tör az élre az előfoglalások alapján.