Nyári záporok jönnek, jégesőkkel és felhőszakadásokkal fűszerezve

Kedd délelőtt még többfelé felhős és főként keleten, északkeleten záporos, zivataros idő várható.

Délután már nagyrészt napos időre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel, és egyre inkább az északkeleti harmadban alakulhatnak ki elszórtan zivatarok.

Estétől már délnyugat felől növekszik a felhőzet és a csapadékhajlam is. A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés kísérheti.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet.