2025. szeptember 9. kedd Ádám
Autó halad a felhőszakadás miatt felgyülemlett esővízben Esztergom belvárosában 2021. augusztus 5-én.
Nyitókép: Autó halad a felhőszakadás miatt felgyülemlett esővízben Esztergom belvárosában 2021. augusztus 5-én. MTI/Máthé Zoltán

Nyári záporok jönnek, jégesőkkel és felhőszakadásokkal fűszerezve

Infostart

Hidegcsepp okoz további nyárias záporokat, zivatarokat, felhőszakadás is előfordulhat kedden, és hasonló lesz szinte az egész hetünk. De ez még nem az ősz.

Kedd délelőtt még többfelé felhős és főként keleten, északkeleten záporos, zivataros idő várható.

Délután már nagyrészt napos időre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel, és egyre inkább az északkeleti harmadban alakulhatnak ki elszórtan zivatarok.

Estétől már délnyugat felől növekszik a felhőzet és a csapadékhajlam is. A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés kísérheti.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet.

