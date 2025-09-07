ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.85
usd:
335.23
bux:
103178.71
2025. szeptember 7. vasárnap Regina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Dietetikus: a gyümölcsöket sokan félreértik, holott az egészség kulcsa a minél változatosabb fogyasztás

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

A Semmelweis Egyetem szakrendelő intézetének munkatársa, Szabó Adrienn dietetikus szerint sokszor nincs logika abban, hogy egy-egy étrend miért megengedőbb a zöldségekkel és bizonyos gyümölcsökkel szemben, míg másokat tilt. A szakértő hangsúlyozta: teljesen természetes, hogy a gyümölcsfogyasztás megemeli a vércukorszintet, mivel egy egészséges embernél az később visszaáll a kiindulási szintre.

Az egészséges élet kulcsa a minél változatosabb gyümölcsfogyasztás – fogalmazott az InfoRádiónban Szabó Adrienn dietetikus. A Semmelweis Egyetem szakrendelő Iintézetének munkatársa hozzátette: antioxidáns-tartalom szempontjából a gyümölcsök ugyanannyira értékesek, mint a zöldségek.

„Az összes élelmiszertípusnak, így a gyümölcsöknek, zöldségeknek, gabonaféléknek, hüvelyeseknek is mind-mind van szénhidráttartalma, viszont ezeket alapvetően az különbözteti meg az egyszerű kristálycukortól vagy szőlőcukortól, hogy nem pusztán szénhidrátot tartalmaznak, hanem sokkal komplexebben van jelen bennük a cukor” – mondta Szabó Adrienn.

A szakértő hozzátette, bizonyos szempontból a cukor és a szénhidrát egymás szinonimái. A gyümölcsöket pedig egyáltalán nem a cukortartalmuk alapján kellene megítélni, mert

bár amikor elfogyasztjuk őket, akkor megemelik a vércukorszintet, de emellett értékes vitaminokat, ásványi anyagokat, rostokat és antioxidánsokat is tartalmaznak.

Szabó Adrienn szerint manapság divatos azt sugallni, hogy az az egészséges, ha valakinek nem emelkedik meg a vércukorszintje, hanem egyenletesen alacsony marad. A dietetikus ezt határozottan cáfolta, leszögezve, hogy az az egészséges, ha a vércukorszint először megemelkedik, majd pedig visszatér a kiindulási pontra. Vagyis a cél nem egy teljesen lapos cukorgörbe.

„Az emberek zavarodottságát a témában az is jól mutatja, hogy sok esetben a gyümölcsöket tiltják, a zöldségeket viszont engedik, holott vannak olyan növények, amiket konyhatechnológiailag zöldségként használunk, holott rendszertanilag gyümölcsnek minősülnek, például a paradicsom. Ezzel nincs is semmi baj” – tette hozzá a szakértő, hangsúlyozva, hogy más részről viszont a görögdinnyének van az egyik legalacsonyabb szénhidráttartalma, mégis tiltani szokták. Az olyan bogyós gyümölcsöket ellenben, mint a szeder, áfonya, ribizli viszont még a gyümölcsöket tiltók is meg szokták engedni, holott igen magas a szénhidráttartalmuk.

A dietetikus szerint sokszor abszolút nem találni logikát abban, hogy egy étrend mit, és mit nem enged meg. Leszögezte, antioxidáns szempontjából a gyümölcsök ugyanolyan értékesek, mint a zöldségek, bár való igaz, hogy például 300 gramm káposzta valamilyen formában nem fogja úgy megemelni a vércukorszintet, mint ugyanannyi görögdinnye, de ezek közé nem szükséges relációs jelet tenni.

„Sok esetben pont az efféle összehasonlítások vezetik félre az embereket, holott nem feltétlenül lehet megállapítani hogy az egyik jobb vagy rosszabb, mert nem az efféle összehasonlításon múlik az egészségünk.”

Szabó Adrienn szerint inkább azt a szabályt érdemes követni, hogy ha az ember elmegy a boltba vagy a piacra, akkor végig kell nézni, hogy minek van éppen szezonja, és ha éppen van például szilva, és megkívánja az ember, akkor azt kell venni, nem pedig almát vagy banánt. Szerinte az egészség kulcsa a változatosság, és mivel a magyarok jellemzően nagyon kevés gyümölcsöt fogyasztanak, így statisztikailag kizárt, hogy attól alakulna ki cukorbetegség.

A szakértő elismeri, gyakran szokták mondogatni, hogy a mai gyümölcsöknek sokkal kisebb a vitamin- és ásványianyag-tartalma, mint a régieknek, de szerinte nincs logika abban a gondolkodásmódban, hogy „akkor inkább ne is együnk gyümölcsöt”. A dietetikus hangsúlyozta: egyes mérések igazolják, más kutatások cáfolják, hogy lenne szignifikáns különbség a termések tápanyagtartalmában régen és most. Szerinte annak érdekében, hogy minél jobb minőségű, minél magasabb tápanyagtartalmú gyümölcsöt érdemes fogyasztani, ehhez pedig célszerű hazai termesztésűt vásárolni kistermelőtől, biogazdaságból.

A szakértő szerint az sem feltétlenül törvényszerű, hogy a bio drágább, mint az import, ahogyan az sem, hogy a messziről érkezőnek alacsonyabb a vitamintartalma. Ma már olyan dinamikus az ellátási lánc, hogy egyszerűen nem igaz az, mint régen, hogy hónapokba telik, mire hozzánk kerülnek az egzotikus gyümölcsök.

Pár nap szállítás és megfelelő raktározás mellett nem fog olyan mértékben csökkenni a tápanyagtartalmuk, hogy az ne támogatná a szervezetünket és az immunrendszerünket

– tette hozzá. Környezetvédelmi szempontból, illetve a hazai gazdálkodás szempontjából persze nem mindegy, hogy importot veszünk-e, vagy hazait, illetve a szállításhoz használt kezelőanyagok sem elhanyagolhatók – jegyezte meg Szabó Adrienn, hozzátéve, hogy talán pont ezért ajánlott szezonálisat és termelőit venni. Nyáron, illetve kora ősszel még rengeteg különböző zöldség-gyümölcs kapható, és jobb inkább csak a szezon végével áttérni az almára és a banánra.

A dietetikus arra is kitért, hogy a konzerválástól sem kell feltétlenül tartanunk, ha esetleg attól félünk, hogy amiatt csökken a gyümölcsök vitamintartalma. Tény, hogy vannak olyanok, amelyek hő- és fényérzékenyek, ezek befőzés, fagyasztás, aszalás során csökkennek, de az ásványianyag-tartalom és az antioxidáns-tartalom, aminek fontos szerepe van gyulladáscsökkentésben, daganatos betegségek előfordulási rizikójának csökkentésében, megmaradnak akkor is, ha importáljuk vagy feldolgozzuk, tehát tartósítjuk, befőzzük a gyümölcsöket. Végezetül ismét hangsúlyozta: a lényeg, hogy minél színesebben, változatosabban fogyasszuk őket.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Életmód    Dietetikus: a gyümölcsöket sokan félreértik, holott az egészség kulcsa a minél változatosabb fogyasztás

egészség

táplálkozás

gyümölcs

dietetikus

cukor

zöldség

szabó adrienn

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter Gyurcsányozással ment neki Orbán Viktornak Kötcsén

Magyar Péter "Gyurcsányozással" ment neki Orbán Viktornak Kötcsén

Magyar Péter kötcsei beszédében bejelentette: létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, indulnak majd 20 évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatok. Pártja adóterveiről elmondta: a legkevesebbet keresőknek 9%-ra csökkentik a személyi jövedelemadóját, míg a legmagasabb kulcs marad 15%. "Ezen kívül azonnal megduplázzuk a családi pótlékot és a nyugdíjasoknak évi 200 ezer forintos SZÉP-kártyát adunk." - mondta beszéde végén.
 

Beindult az élő adás Kötcséről: Orbán-beszéd, elemzés - videó

Erre készül a Fidesz Kötcsén, Orbán Viktor kulisszatitkokat osztott meg - videó

A világpolitika legkínosabb „forró mikrofonos” pillanatai

A világpolitika legkínosabb „forró mikrofonos” pillanatai

Miközben Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnököt azon kapták, hogy a hosszú, sőt, akár az örök élet titkáról csevegnek, más politikusok is megégették magukat, amikor nem ellenőrizték, hogy bekapcsolt mikrofon előtt mondják ki, amit gondolnak. Az alábbiakban csokorba foglaljuk a tíz legkínosabb pillanatot.
VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hamarosan megszólal Orbán Viktor

Hamarosan megszólal Orbán Viktor

Élőben közvetítik Orbán Viktor Facebook-oldalán a miniszterelnök beszédét, melyet vasárnap 16:00-kor tart a kormánypárti elit politikai szezonnyitó rendezvényén, a szokásos kötcsei helyszínen – derül ki a kormányfő közösségimédia-bejegyzéseiből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Befejezi a legendás bringás: szülővárosában teszi meg az utolsó métereket

Befejezi a legendás bringás: szülővárosában teszi meg az utolsó métereket

Geraint Thomas, a 2018 Tour de France győztese és olimpiai aranyérmes kerékpáros ma fejezi be pályafutását a Tour of Britain utolsó szakaszán.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky condemns 'ruthless attack' after Russia hits government building in Kyiv

Zelensky condemns 'ruthless attack' after Russia hits government building in Kyiv

The Ukrainian president says he will "ensure an appropriate response" after four people were killed and more than 44 injured.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 7. 08:36
A YouTube hirtelen elkezdett betartatni egy szabályt: sok magyarnak fog ez fájni
2025. szeptember 7. 06:37
Egyre inkább látszik, meddig lesz még ilyen meleg - videó
×
×
×
×