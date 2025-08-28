ARÉNA
2025. augusztus 28. csütörtök
A Southwest Airlines amerikai légitársaság egyik járata felszáll a Ronald Reagan Washingtoni Nemzeti Repülőtérről a Virginia állambeli Arlingtonban 2020. április 28-án. A koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek kezelésére az amerikai szövetségi kormány korábban 25 millárd dolláros mentőcsomagot hagyott jóvá a légi közlekedési vállalatok számára.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Újabb fapados szigorítás: duplán fizethetnek egyes utasok

Infostart

A Southwest Airlines fapados légitársaság pluszjegy megvételére kötelezi azokat a túlsúlyos utasait, akik nem férnek el a hagyományos ülésekben.

Azok a túlsúlyos utasok, akik nem férnek el az ülések karfái között a Southwest Airlines járatain, elővételben pluszjegyet kell hogy váltsanak – írja az AP News nyomán az Index.

Jelenleg a túlsúlyos utasokra van bízva, hogy előre fizetnek-e ezért a kényelemért a későbbi visszaigénylés lehetőségével, avagy a reptéren kérik előre az ingyenes pluszhelylehetőséget. Az új szabály ezt egyszerűsíti, mivel új jegyfoglalási rendszert készít. A társaság ígérete szerint visszatéríti a bónusz ülőhely árát, ha nincs teljesen tele a gép, és ha mindkét jegyet ugyanabban a foglalási osztályban vették meg.

Jason Vaughn, egy orlandói utazási ügynök, aki a közösségi médiában és a saját weboldalán, a Fat Travel Tested-en oszt meg vidámparkokról szóló értékeléseket és utazási tippeket plus size embereknek, azt írta, hogy a változás valószínűleg minden testalkatú utazót érinteni fog. Vaughn a változást újabb csalódásként írta le a légitársaság kapcsán, szerinte az új szabály rosszabbá fogja tenni a repülési élményt.

