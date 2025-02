Már le is tiltották az M1 feltört YouTube-csatornáját

A www.youtube.com/@M1-Hirado linken először a Ripple nevű, blokkláncalapú gazdasági pénzügyi technológiai vállalat logója tűnt fel és olyan videó (a cég kriptovalutájáról, az xrp-ről), amelyhez a hírcsatornának semmi köze sincs. Az oldal kezelőinek ilyenkor jelentenie kell a feltörést, amire válaszol a YouTube elérhetetlenné teszi az illetéktelenek kezébe került és szabályszegő csatornát.

Ez történt az M1 oldalával is, így aztán a YouTube felületén nemcsak a csatorna Híradói, időjárás-jelentései és egyéb műsorai váltak elérhetetlenné, hanem az élő közvetítés is. Ezt ugyanakkor a megszokott helyen, a hirado.hu oldalon továbbra is lehet nézni. Az adásban folyamatosan figyelmeztetik a nézőket a helyzetre, ígérve, hogy a probléma elhárításán már dolgoznak.