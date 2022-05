Komoly előrelépés a HPV elleni harcban

Bár a humán papilloma vírus (HPV) nem minden páciens esetében okoz rákos megbetegedést, Kassai Enikő szűlész-nőgyász szerint mindenkit érdemes kezelni. Ugyanis egészen a műtéti beavatkozásig, vagyis amíg ez érintett a méhnyakkimetszést igénylő stádiumba nem kerül, az oltással és a lézerterápiával közel 100 százalékban eltüntethető a HPV mind a hölgy és az ő partnerének szervezetéből – magyarázta a szakértő.

Kassai Enikő úgy véli, hogy az új terápia bevetése nagyon komoly előrelépés a HPV-terápiát illetően. Mindazonáltal fontos megjegyezni, hogy a lézerterápia kiemelt hatékonysága egyelőre csak addig állítható bizonyosan, ameddig a HVP be nem indítja a méhnyakrákot, és a fertőzőképes vírus (virion) szét nem esik. Azt illetően ugyanis még nincs elegendő tapasztalat, hogy milyen eredményt hoz, ha a szakmai protokoll által előírt konizáció (kimetszés) helyett a lézerterápiát alkalmazzák – tette hozzá a szülész-nőgyógyász megjegyezve: a Covid-járvány ebben hozott némi változást, hiszen voltak olyan időszakok, amikor csak életmentő műtéteket lehet végezni, és ilyen esetben ezt az új módszert alkalmazták. Kis esetszámnál ugyan, de 90 százalék fölött ilyenkor is meggyógyult a rákmegelőző állapot, és el is tűnt a vírus – fűzte hozzá.

Kassai Enikő azt is kiemelte: hogy olyan hámelváltozások esetében, amiknek a következménye nagy eséllyel a méhnyakrák lenne,

a HPV lézerterápiának köszönhetően idén már 99 százalékkal csökkent a műtéti beavatkozások száma,

pedig a megelőző időszakban a saját praxisában száz fölötti volt a konizációs műtéti igény.

A szülés-nőgyógyász végül arra is kitért, hogy a HPV-fertőzés 80 százalékban szinte mindenki életében előfordul, amit 25 éves kor előtt az immunrendszer minden probléma nélkül elintéz, azután viszont már megmaradhat a vírus. Stabil párkapcsolatban folyamatosan oda-vissza „pingpongozhatjuk”, az óvszer és az oltás pedig közel sem jelent teljes védelmet. Nem mellékes továbbá, hogy a jelenlegi ismeretek szerint – legalábbis nagy valószínűséggel – hölgyeknél tízféle, férfiaknál hétféle daganat hátterében a HVP azonosítható, mint rákokozó ágens.

Az egyetlen védekezési mód tehát a szűrés, és ha beigazolódik, akkor a hatékony kezelés megkezdése – hangsúlyozta Kassai Enikő.

