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Nyitókép: Pressmaster/Getty Images

Megölt egy idős embert Újpesten, a gyanúsítottat elmegyógyintézetben vizsgálják

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A bíróság elrendelte a nő letartóztatását, elmeorvosi vizsgálatát és kényszergyógykezelését, tekintettel annak zavart, erőszakos viselkedésére.

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte egy nő letartóztatását, akivel szemben a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt indult büntetőeljárás – írja közleményében a Fővárosi Törvényszék.

A Fővárosi Főügyészség a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyére hivatkozással indítványozta a gyanúsított letartóztatását. Az eljárás jelenlegi szakaszában a bíróságban nem merült fel ésszerű kétely a bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanújával kapcsolatban.

A terhelt az elfogását megelőzően nem a bejelentett lakcímén lakott, tényleges tartózkodási helye ismeretlen, továbbá a jövedelmi, vagyoni viszonyai is kedvezőtlenek, valódi kötődése nincs.

A megalapozott gyanú szerinti bűncselekmény tárgyi súlya kiemelkedő, bizonyítottsága esetén a kiszabható büntetés nagysága 10-től 20 évig vagy életfogytig terjedő szabadságvesztés.

Mindezek alapján alappal feltételezhető, hogy a gyanúsított kényszerintézkedés hiányában elszökne vagy elrejtőzne.

Bár a terhelt büntetlen előéletű, elfogásakor zavartan viselkedett, a gyanú szerinti bűncselekmény elkövetési körülményeiből pedig a kiszámíthatatlan magatartására lehet következtetni. Ezek okára a nyomozás során a későbbiekben beszerzendő igazságügyi orvosszakértői vélemény adhat választ. Fennáll tehát annak is a veszélye, hogy kényszerintézkedés nélkül újabb bűncselekményt követne el.

Figyelemmel arra, hogy a bűnügyi felügyelet feltételei nem állnak fenn, valamint az ahhoz szükséges önkéntes normakövetési készséggel a terhelt nem bír, a bíróság az eljárás jelenlegi szakaszában a letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére nem látott lehetőséget.

A bíróság a letartóztatás végrehajtásának helyéül az Igazságügyi Megfigyelő- és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki, ugyanis a terhelt elmeállapotának szakértői vizsgálata és pszichiátriai gyógykezelése indokolt. A végzés végleges.

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