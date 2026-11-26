A BRFK Életvédelmi Osztály nyomozói november 25-én 20 óra 39 perckor bejelentés alapján mentek egy XIV. kerületi lakáshoz – írja beszámolójában a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Az ingatlanba a katasztrófavédelem munkatársainak segítségével jutottak be, és ott holtan találtak egy 20-30 év körüli férfit.

A rendőrök azonnal szemlét tartottak, melynek során felmerült az idegenkezűség gyanúja.

A feltételezett elkövetőt, egy 24 éves férfit a nyomozók azonosították, majd a Terrorelhárítási Központ munkatársainak segítségével ma reggel a VI. kerületben, a Király utcában elfogták. A BRFK emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást, a feltételezett elkövető elszámoltatása folyamatban van.