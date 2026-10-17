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Fiatal lány imádskozik.
Nyitókép: Blast

Az Orbán család is képviselte magát a fogolykiváltási imán

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Fogolykiváltó imádságot tartottak péntek délután a budapesti Belvárosi plébániatemplomban a letartóztatásban lévő egykori kormányzati vezetők – köztük Hankó Balázs és Seszták Miklós – melletti szolidaritás jegyében. Az eseményen részt vettek a hozzátartozók, kormánypárti politikusok, valamint Orbán Viktor miniszterelnök édesanyja is.

A KDNP által meghirdetett imaórán Osztie Zoltán plébános mondott könyörgést a politikai üldözöttekért.

A szertartáson felszólalt Hankóné Hrágyel Zsuzsanna, a korábbi miniszter felesége, valamint Varga-Bajusz Veronika volt államtitkár férje, aki felesége levelét olvasta fel.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a Seszták család üzenetét tolmácsolta a jelenlévőknek – számolt be az index.hu.

A rendezvényen a rokonokon és szimpatizánsokon túl megjelent Orbán Viktor édesanyja, Máthé Zsuzsa KDNP-s képviselő és több közéleti szereplő is.

Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika jelenleg a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit érintő gyanú miatt, míg Seszták Miklós volt miniszter a Volánbusz-üggyel összefüggésben van letartóztatásban.

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ima

hankó balázs

varga-bajusz veronika

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