Az Orbán család is képviselte magát a fogolykiváltási imán

A KDNP által meghirdetett imaórán Osztie Zoltán plébános mondott könyörgést a politikai üldözöttekért.

A szertartáson felszólalt Hankóné Hrágyel Zsuzsanna, a korábbi miniszter felesége, valamint Varga-Bajusz Veronika volt államtitkár férje, aki felesége levelét olvasta fel.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a Seszták család üzenetét tolmácsolta a jelenlévőknek – számolt be az index.hu.

A rendezvényen a rokonokon és szimpatizánsokon túl megjelent Orbán Viktor édesanyja, Máthé Zsuzsa KDNP-s képviselő és több közéleti szereplő is.

Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika jelenleg a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit érintő gyanú miatt, míg Seszták Miklós volt miniszter a Volánbusz-üggyel összefüggésben van letartóztatásban.