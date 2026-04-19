Állatkínzásnak indult, kiskorú veszélyeztetése lett a kíméletlen anya esetéből

A rendőrség tájékoztatása szerint a Szurkolók az Állatokért Alapítvány jelzése alapján vonultak ki egy Angol utcai ingatlanhoz április 17-én. A kisméretű lakásban áldatlan állapotok fogadták a hatóságokat: a helyiségekben nagy mennyiségű hulladékot és ürüléket találtak.

A helyszínen tartózkodó 11 hónapos gyermek láthatóan elhanyagolt volt, ezért a gyámügyi hatóság soron kívül döntött a kiemeléséről. Az anyát a rendőrök előállították és gyanúsítottként hallgatták ki.

Az állatvédők beszámolója szerint a lakásból a csecsemő mellett 11 kutyát is kimentettek. Az ingatlanban élők érvényes szerződés nélkül tartózkodtak a helyszínen, a lakóközösség korábban már többször panaszt tett az ott uralkodó állapotok miatt.

A szurkolók később arról számoltak be, hogy a zuglói alpolgármester megköszönte akciójukat, aki viszont a rendőröknek mondtak köszönetet.