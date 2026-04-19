Zuglói akcióban a rendőrök és a szurkolók.
Nyitókép: Szurkolók az Állatokért Alapítvány

Állatkínzásnak indult, kiskorú veszélyeztetése lett a kíméletlen anya esetéből

Infostart

Kiskorú veszélyeztetése bűntett gyanúja miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága egy 24 éves nő ellen. A rendőrök egy állatvédelmi bejelentés nyomán jutottak be abba a zuglói lakásba, ahol elhanyagolt körülmények között találtak rá egy 11 hónapos csecsemőre és több állatra.

A rendőrség tájékoztatása szerint a Szurkolók az Állatokért Alapítvány jelzése alapján vonultak ki egy Angol utcai ingatlanhoz április 17-én. A kisméretű lakásban áldatlan állapotok fogadták a hatóságokat: a helyiségekben nagy mennyiségű hulladékot és ürüléket találtak.

A helyszínen tartózkodó 11 hónapos gyermek láthatóan elhanyagolt volt, ezért a gyámügyi hatóság soron kívül döntött a kiemeléséről. Az anyát a rendőrök előállították és gyanúsítottként hallgatták ki.

Az állatvédők beszámolója szerint a lakásból a csecsemő mellett 11 kutyát is kimentettek. Az ingatlanban élők érvényes szerződés nélkül tartózkodtak a helyszínen, a lakóközösség korábban már többször panaszt tett az ott uralkodó állapotok miatt.

A szurkolók később arról számoltak be, hogy a zuglói alpolgármester megköszönte akciójukat, aki viszont a rendőröknek mondtak köszönetet.

Már fél tucatnál is több önkormányzat mondott nemet a régi kormánynak

Több hazai önkormányzat – köztük Budapest, Ajka, Érd, Kispest, Nagykanizsa, Orosháza, Szentes, Szolnok – megtagadta a szolidaritási hozzájárulás április közepén esedékes részletének befizetését. A városvezetők a döntést a túlzott állami elvonásokkal és a települések működőképességének megőrzésével indokolták.
 

Már csak három hetük van a pártoknak

Hét másodperces videókkal formálta át a 2026-os választást a mesterséges intelligencia

Újabb választást tartanak ma Magyarországon

VIDEÓ
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
További tartalmak
A belgrádi kormánnyal tárgyalt Hernádi Zsolt, a Mol vezetője: fókuszban a NIS jövője

A Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) értékesítéséről és jövőjéről tárgyalt Hernádi Zsolttal, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatójával Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter Belgrádban - közölte a tárcavezető az Instagram-oldalán.

Hatalmas áttörés jöhet: tényleg heteken belül feloldhatják a befagyasztott uniós milliárdokat?

A májusban felálló új, Magyar Péter vezette kormány heteken belül feloldhatja a magyar egyetemeket és kutatókat sújtó uniós forrásbefagyasztást.

Iranian official says talks with US to end war have made progress but sides 'far' from deal

President Trump says “very good conversations” are happening with Tehran but the US won’t be “blackmailed” over the Strait of Hormuz.

