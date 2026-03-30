Megölte azt, akinek az életét köszönhette

Több késszúrással ölte meg édesanyját egy 67 éves férfi szombaton Nyíregyházán – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján hétfőn.

Közlésük szerint az idős nő tiltotta a vele egy háztartásban élő fiát az alkoholfogyasztástól, ezért ő kezelte fia nyugdíját is, ami gyakran okozott közöttük vitát. A férfi utoljára pénteken kért pénzt az anyjától, aki nem adott neki; a férfi ezután döntött úgy, hogy megöli édesanyját.

Éjjel a konyhából magához vett késsel bement az alvó asszony szobájába, több alkalommal megszúrta, majd magára hagyta – írták a közleményben.

Másnap reggel a gyanúsított telefonált a testvéreinek és közölte anyjuk halálhírét, de annak körülményeiről nem tett említést. Az idős nő haláláról az egyik testvér értesítette a hatóságot.

A rendőrök a férfit a helyszínen elfogták, emberölés bűntett gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.