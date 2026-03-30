2026. március 30. hétfő Zalán
Késes támadás.
Nyitókép: Getty Images / Kypros

Megölte azt, akinek az életét köszönhette

Infostart / MTI

Éjjel a konyhából magához vett késsel bement az alvó asszony szobájába, több alkalommal megszúrta, majd magára hagyta. A helyszín Nyíregyháza.

Több késszúrással ölte meg édesanyját egy 67 éves férfi szombaton Nyíregyházán – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján hétfőn.

Közlésük szerint az idős nő tiltotta a vele egy háztartásban élő fiát az alkoholfogyasztástól, ezért ő kezelte fia nyugdíját is, ami gyakran okozott közöttük vitát. A férfi utoljára pénteken kért pénzt az anyjától, aki nem adott neki; a férfi ezután döntött úgy, hogy megöli édesanyját.

Éjjel a konyhából magához vett késsel bement az alvó asszony szobájába, több alkalommal megszúrta, majd magára hagyta – írták a közleményben.

Másnap reggel a gyanúsított telefonált a testvéreinek és közölte anyjuk halálhírét, de annak körülményeiről nem tett említést. Az idős nő haláláról az egyik testvér értesítette a hatóságot.

A rendőrök a férfit a helyszínen elfogták, emberölés bűntett gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

Orbán Viktor: egészen riasztó, ami a tiszás energiatervben szerepel

A miniszterelnök szerint a Tisza elkészítette azt a forgatókönyvet, amellyel leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak és a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra.
 

Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban nyíltan beszélt arról, hogy meg akarja szerezni Irán olaját, fontolgatja, hogy szárazföldi inváziót kezd a Harg-sziget ellen. Amerikai sajtóértesülések szerint Trump különleges erőkkel hozná ki Irán uránkészletét az országból. Teheránt bombázta az izraeli és amerikai légierő, az iráni rakétafenyegetés Izrael és a szunnita olajállamok ellen egy hónap elteltével is folyamatos. Közben szép lassan kezd újraindulni az olajforgalom a Közel-Keletről annak ellenére, hogy a háború még javában dúl, más útvonalak segítségével. Az olajár viszont a háború további húzódása és az akadozó béketárgyalások miatt ma ismét meredeken emelkedett - 115 dollár / hordó a Brent. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel hétfőn.

Példátlan zsarolásba kezdett az amerikai elnök: ha ezt meglépi, örökre megváltozhat az Egyesült Államok

Donald Trump hevesen sürgeti a republikánus törvényhozókat a szenátusi obstrukció, azaz a filibuster intézményének eltörlésére.

Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

