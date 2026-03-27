Börtönbüntetést kapott egy újabb pedofil

A terhelt 2021 decembere és 2023 augusztusa között közösségi média felületeken többször továbbított más felhasználóknak olyan pornográf felvételeket, amelyek mindegyike 18 évesnél fiatalabb - esetenként 12 évesnél fiatalabb – személyeket ábrázolt. Emellett a vádlott 2021 decembere és 2024 májusa között többször szerzett meg és tárolt összesen csaknem ezer ugyanilyen jellegű felvételt.

Az ítélet mellett a bíróság a vádlottat végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozástól vagy egyéb tevékenységtől, amelyben 18 évesnél fiatalabb személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

A bíróság enyhítő körülményként értékelte a vádlott beismerő vallomását, büntetlen előéletét, súlyosító körülményt nem tárt fel.