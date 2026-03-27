2026. március 27. péntek Hajnalka
Nyitókép: Pixabay

Börtönbüntetést kapott egy újabb pedofil

Infostart / MTI

Az Encsi Járásbíróság gyermekpornográfia bűntettének minősített esetei miatt - halmazati büntetésként - 3 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélt egy férfit, aki pornográf felvételeket szerzett meg, tárolt és továbbított 18 éves kor alattiakról – közölte a Miskolci Törvényszék.

A terhelt 2021 decembere és 2023 augusztusa között közösségi média felületeken többször továbbított más felhasználóknak olyan pornográf felvételeket, amelyek mindegyike 18 évesnél fiatalabb - esetenként 12 évesnél fiatalabb – személyeket ábrázolt. Emellett a vádlott 2021 decembere és 2024 májusa között többször szerzett meg és tárolt összesen csaknem ezer ugyanilyen jellegű felvételt.

Az ítélet mellett a bíróság a vádlottat végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozástól vagy egyéb tevékenységtől, amelyben 18 évesnél fiatalabb személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

A bíróság enyhítő körülményként értékelte a vádlott beismerő vallomását, büntetlen előéletét, súlyosító körülményt nem tárt fel.

Csiki Varga Tamás az Arénában: Törökország felemelkedése következhet az iráni háború után

Több környező állam, például Törökország szerepe is megnőhet a térségben az iráni háború után – véli a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője. Csiki Varga Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a részletekről.
 

Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Donald Trump - állítása szerint iráni kérésre - tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanazon a napon, amikor a perzsa állam Izrael atomerőművét próbálta meg támadni. A tágabb tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, Washington 15 pontos békeajánlatát Teherán nem fogadta el. Izrael folytatja a libanoni szárazföldi műveleteket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Erstések, figyelem! Komoly leállás jön a banknál, eddig fog tartani

A banknál a George applikáció, az átutalás és az online vásárlás is ideiglenesen elérhetetlenné válik.

Trump says Iran talks going 'very well' as he extends pause on striking Iranian energy plants

Iran says it is waiting for Washington to respond to its conditions for a ceasefire, as Israel launches new strikes on Tehran and Beirut.

