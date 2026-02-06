Eltippmixezte a rábízott munkabért, a tartozását pedig lopott autók eladásával akarta rendezni

Jogerősen két év felfüggesztett börtönre ítélte a Fővárosi Törvényszék azt a férfit, aki egy platós kisteherautóval több parkoló gépkocsit is ellopott Budapesten. Ismeretlen módszerrel kinyitotta a járműveket, majd a néhány százezer forint értékű gépkocsikat felhúzta a kisteherautó platójára, és elhajtott a helyszínekről. Összesen négy lezárt autót lopott el – írja a 24.hu.

Az elkövető két ellopott kocsit a lakóhelyére szállított, ahol mindkét jármű teljesen kiégett. A férfi beismerte a bűnösségét az elfogása után. Kihallgatása során elmondta:

tippmixre költötte a rábízott munkabért, és az volt a terve, hogy szétszedi a kocsikat, az alkatrészekből kapott pénzből pedig megadja a tartozását.

A kiszabott kétéves börtönbüntetést öt év próbaidőre felfüggesztették. Az ügyészség letöltendő szabadságvesztésért fellebbezett. A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék megállapította, hogy a kerületi bíróság az eljárási szabályoknak megfelelő, törvényes ítéletet hozott, ezért azt helybenhagyta. A törvényszék tájékoztatása szerint a büntetés arányban áll az elkövetett bűncselekmények tárgyi súlyával, ezért annak súlyosítása nem indokolt.