Infostart.hu
2026. február 6. péntek
police car on the street close up
Nyitókép: Fedorovekb/Getty Images

Eltippmixezte a rábízott munkabért, a tartozását pedig lopott autók eladásával akarta rendezni

Infostart

Egy férfi elhatározta, hogy kisteherautóval fog kocsikat lopni Budapest különböző kerületeiből. Két ellopott autót a lakóhelyére szállított, de pechére mindkettő jármű teljesen kiégett.

Jogerősen két év felfüggesztett börtönre ítélte a Fővárosi Törvényszék azt a férfit, aki egy platós kisteherautóval több parkoló gépkocsit is ellopott Budapesten. Ismeretlen módszerrel kinyitotta a járműveket, majd a néhány százezer forint értékű gépkocsikat felhúzta a kisteherautó platójára, és elhajtott a helyszínekről. Összesen négy lezárt autót lopott el – írja a 24.hu.

Az elkövető két ellopott kocsit a lakóhelyére szállított, ahol mindkét jármű teljesen kiégett. A férfi beismerte a bűnösségét az elfogása után. Kihallgatása során elmondta:

tippmixre költötte a rábízott munkabért, és az volt a terve, hogy szétszedi a kocsikat, az alkatrészekből kapott pénzből pedig megadja a tartozását.

A kiszabott kétéves börtönbüntetést öt év próbaidőre felfüggesztették. Az ügyészség letöltendő szabadságvesztésért fellebbezett. A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék megállapította, hogy a kerületi bíróság az eljárási szabályoknak megfelelő, törvényes ítéletet hozott, ezért azt helybenhagyta. A törvényszék tájékoztatása szerint a büntetés arányban áll az elkövetett bűncselekmények tárgyi súlyával, ezért annak súlyosítása nem indokolt.

Eltippmixezte a rábízott munkabért, a tartozását pedig lopott autók eladásával akarta rendezni

