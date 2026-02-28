ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Chris Ryan/Getty Images

Életveszélyesen megfenyegette a vádat emelő ügyészt, most letartóztatásban várja a folytatást – videó

Infostart

A férfi telefonon kereste meg az eljáró ügyészt, és a többszöri életveszélyes fenyegetés mellett azt is kilátásba helyezte, hogy személyesen is felkeresi.

Hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség indítványa alapján a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását – írja közleményében a Központi Nyomozó Főügyészség.

Egy Veszprém vármegyei férfival szemben egy járási ügyészség egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt vádat emelt 2026. február közepén, amelyről a vádiratot kiadmányozó ügyész levelében értesítette a vádlottat.

A megalapozott gyanú lényege szerint a férfi 2026. február 24-én az ügyészség hivatali telefonján felhívta az ügyében eljáró ügyészt, és kiabálni kezdett vele, kifogásolva az ellene történő vádemelést.

A beszélgetés során a férfi többször életveszélyesen megfenyegette az ügyészt, és kijelentette, hogy személyesen is felkeresi.

A férfi ellen a fenyegetések miatt büntetőeljárás indult, a nyomozó ügyészség felkérésére az elsődleges eljárási cselekményeket a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányág végezte el.

A nyomozás során az ügyészség a férfit – az őrizetbe vételét követően – gyanúsítottként hallgatta ki, aki a közölt gyanúsítás ellen panasszal élt és tagadta a terhére rótt bűncselekmény elkövetését.

A gyanúsítottal szemben őrjöngő magatartása és fenyegetőzése miatt többször, legutóbb 2026. február 23-án volt rendőri intézkedés, továbbá – többek között – közveszéllyel fenyegetés, valamint garázdaság miatt büntetőeljárás van ellene folyamatban.

A gyanúsított terhére róható bűncselekmény büntetési tétele 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés.

A bíróság az ügyészség indítványára a gyanúsított letartóztatását 2026. február 26-án – figyelemmel a bűnismétlés veszélyére – egy hónapra elrendelte. A döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be.

2026. február 28. 07:00
Új módszerrel támadnak bankautomatákra
2026. február 27. 14:41
Heten hétféleképpen jártak pórul egyetlen nap alatt online csalások miatt
