2026. február 28. szombat Elemér
Hungarian 20.000 Ft banknotes and handcuffs
Nyitókép: Daniel Tamas Mehes/Getty Images

Ez lett a vége a 17 milliós „banki” lehúzásnak

Infostart / MTI

A vádlott társaival banki alkalmazottnak adta ki magát. Több személyt felhívtak telefonon, a bankszámlájukon történő gyanús banki tranzakcióra hivatkozva becsapták és rábírták őket arra, hogy távoli elérést biztosító programot töltsenek le informatikai eszközükre. A vádlott a számlájára érkezett pénzt bankfiókban felvette és átadta ismerősének, a bűncselekmény elkövetésében játszott tevékeny szerepéért összesen 250 ezer forintot kapott.

Pénzmosás miatt két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt az Ózdi Járásbíróság egy férfit, aki pénzek eredetének leplezésére pénzügyi szolgáltatásokat vett igénybe. A Miskolci Törvényszék sajtóosztálya közölte: a vádlott egy ismerőse kérésére 2023 márciusában bankszámlát nyitott, majd ezt az ismerőse rendelkezésére bocsátotta. Szintén kérésre egy hónapon belül további három bankszámlát nyitott, valamennyinek a számlaszámát megadta ismerősének.

A vádirat szerint 2023 márciusa és áprilisa között ismeretlenek magukat banki alkalmazottaknak kiadva több sértettet felhívtak telefonon, a bankszámlájukon történő gyanús banki tranzakcióra hivatkozva becsapták őket, és rábírták arra, hogy távoli elérést biztosító programot töltsenek le informatikai eszközükre.

A szoftver segítségével megszerezték több ember számlaazonosító adatait, és a sértettek több mint 17 millió forintot utaltak át a vádlott által nyitott bankszámlák egyikére.

A vádlott a számlájára érkezett pénzt bankfiókban felvette és átadta ismerősének, a bűncselekmény elkövetésében játszott tevékeny szerepéért összesen 250 ezer forintot kapott.

A bíróság folytatólagosan, társtettesként, jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettében találtak bűnösnek a vádlottat, akit emiatt két év, öt évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt, emellett vagyonelkobzást is elrendelt.

Az ítélet nem jogerős, azzal szemben az ügyészség fellebbezett.

