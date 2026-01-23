A rendőrlovat is elgázolva menekült a fatolvaj

Elgázolta a rendőrlovat a tetten ért fatolvaj, majd felgyújtotta az autóját – számolt be róla Facebook-bejegyzésében a Tegyünk Együtt 'Kátáért nagykátai civil szervezet.

Az erdészettel, természetőrökkel és hivatásos vadászokkal együtt ellenőrizte a monori–tápiói térség erdeit a rendőrség, amikor egy tetten ért fatolvaj nekitámadt a hatóság embereinek. Az akcióban részt vevő Készenléti Rendőrség lovasainak hajtott, hogy elmenekülhessen a felelősségre vonás elől. Az egyik ló meg is sérült, szerencsére a sebei nem súlyosak. A fatolvajt így már hivatalos személy elleni erőszak miatt is keresték, és bár azt hitte, túljárhat a rendőrök eszén, még aznap este rájött, hogy tévedett – áll a beszámolóban.

A nagyszabású akciót január 14-én tartották Nagykáta környékén a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai. Mivel a téli hidegben sokszorosára emelkedett az illegális favágások és falopások száma, az erdészetek a rendőröktől kértek segítséget.

A helyszínre terepjárókkal, lovakkal és gyalogosan végezték a rendőrök az ellenőrzést, amin több jogsértő személy is fennakadt.

Az akció délutánján egy Pest vármegyei település közelében ellenőrizték az erdőterületeket, amikor egy gépkocsit vettek észre az erdőben. Megpróbálták megállítani, ám az autó sofőrje fittyet hányt a rendőri jelzésre. A lopott fával megrakott kocsit vezető férfi egy dűlőúton próbált elmenekülni nagy sebességgel, ahol a Készenléti Rendőrség lovas járőrei állták az útját.

A sofőr nem tett eleget a felszólításnak és nem állt meg, továbbra is nagy sebességgel haladt a havas úton a lovasok felé. Egyiküknek, sikerült félreugrani, a másik rendőr azonban már nem tudta elkerülni az ütközést: a menekülő fatolvaj a lova hátsó lábainak csapódott.

Ezután a tolvaj egy lakatlan tanyához ment, leállította az autót, majd a nyomok eltüntetése érdekében rakományával együtt felgyújtotta azt és elfutott. A sajtónak egy helyi gazda azt nyilatkozta, hogy a környékbeli bűnözők körében bevett szokás, hogy a falopáshoz forgalomból kivont járműveket használnak.

Mivel a szóban forgó elkövetőről már tudták a helyi rendőrök és erdészek, hogy kicsoda, mivel nem volt ismeretlen számukra, így a trükk nem jött be, és a nyomozók még aznap este bekopogtak a lakása ajtaján.

Az elkövetőt őrizetbe vették, majd hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi elismerte a bűncselekményeket, bűnügyi felügyelet alá került. A rendőrök elleni támadás miatt legalább két év börtönbüntetésre számíthat, bevonták a jogosítványát, és a megsérült ló állatorvosi kezelésének költségeit is meg kell térítenie.