2026. január 18. vasárnap
Drogos ámokfutót kaptak el a német rendőrök

Infostart / MTI

Óránkénti kétszáz kilométeres sebességgel menekült a rendőrség elől egy jogosítvány nélküli sofőr Németországban; őrizetbe vették.

A rendőrök szombat délután megpróbálták megállítani a 40 éves férfit Hildesheim közelében, Észak-Közép-Németországban, egy autópálya-pihenőhely közelében, de ő gyorsított és elmenekült.

A sofőr először az A7-es autópályán száguldott, majd a B6-os szövetségi sztrádára hajtott, ahol időnként óránként 200 kilométeres sebességet is elérve haladt. Az üldözés később vidéki területen folytatódott, ahol a sofőr keskeny utcákban próbált elmenekülni, kikapcsolva járműve fényszóróit, végül autóját elhagyta, és gyalog menekült a nyílt mezőkön. Néhány perccel később egy rendőr elfogta és őrizetbe vette.

A rendőrség közölte, a férfinak nincs vezetői engedélye és a kábítószer-fogyasztás gyanúja is felmerült.

Több vád alapján is nyomozás folyik ellene, többek között illegális autóversenyben való részvétel miatt.

