2025. november 29. szombat
Nyitókép: Unsplash

Nagy NAV-fogás a Nagybani Piacon

Infostart / MTI

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a társhatóságokkal összehangolt akcióban csapott le egy szervezetten működő, külföldi áruszállítói hálózatra, amely több tonnányi diót, szőlőt, narancsot, mandarint és egyéb, ellenőrizetlen mezőgazdasági terméket próbált értékesíteni a Nagybani Piac közelében található parkoló területén.

A NAV azt közölte szerdán, hogy a többségében román állampolgárságú emberek jellemzően lengyel rendszámú, csempészraktérrel kibővített teherautókkal érkeztek a parkolóba.

A mintegy 6 tonna dió, 2,5 tonna szőlő, valamint több mázsa egyéb zöldség és gyümölcs eredetét semmilyen dokumentummal nem tudták igazolni.

A NAV által kiszabott mulasztási bírság összege meghaladhatja a 10 millió forintot. Az intézkedés során a rendőrök helyszíni bírságot szabtak ki, az fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai pedig valamennyi ügyben eljárást indítottak az áru nyomonkövethetőségének és megfelelő jelölésének hiánya miatt - áll a közleményben.

