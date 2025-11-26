Nagy NAV-fogás a Nagybani Piacon

A NAV azt közölte szerdán, hogy a többségében román állampolgárságú emberek jellemzően lengyel rendszámú, csempészraktérrel kibővített teherautókkal érkeztek a parkolóba.

A mintegy 6 tonna dió, 2,5 tonna szőlő, valamint több mázsa egyéb zöldség és gyümölcs eredetét semmilyen dokumentummal nem tudták igazolni.

A NAV által kiszabott mulasztási bírság összege meghaladhatja a 10 millió forintot. Az intézkedés során a rendőrök helyszíni bírságot szabtak ki, az fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai pedig valamennyi ügyben eljárást indítottak az áru nyomonkövethetőségének és megfelelő jelölésének hiánya miatt - áll a közleményben.