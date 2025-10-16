ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 16. csütörtök
Sírok és fák egy temetőben.
Nyitókép: Pexels

Elhunyt férje sírjában rejtegette fia kábítószerét egy hevesi asszony

Infostart

Az anya-fiú páros összedolgozott a drog rejtegetésében és árusításában, valamint az abból befolyó pénz mozgatásában. Most hosszú időre börtönbe mehetnek bűntársaikkal együtt.

A Heves Vármegyei Főügyészség vádiratában 12 év börtönt kért arra a kábítószer-kereskedőre, aki az édesanyja segítségével a drogokat egy sírba rejtette – írja közleményében az ügyészség.

A vád szerint a vádlott kábítószer-birtoklás bűntette miatt kiszabott börtönbüntetésből feltételesen szabadult, majd az anyjához költözött. A kábítószer-fogyasztó férfi 2023 januárjától kezdődően értékesített amfetamin tartalmú kábítószert, úgynevezett „speed”-et.

A fia tevékenységéről tudott az anyja, aki segített elrejteni a drogot a temetőben, a néhai férje sírjában.

A vádlott a kábítószer eladása után a vételárat az anyja számlájára kérte utalni, aki az összegeket átadta a fiának. Az elkövető hét személynek adott el kábítószert, esetenként többször, jelentős mennyiségben.

Elhunyt férje sírjában rejtegette a kábítószert. Forrás: Heves Vármegyei Főügyészség
Elhunyt férje sírjában rejtegette a kábítószert. Forrás: Heves Vármegyei Főügyészség

A vádlott kapcsolatot tartott a korábbi zárkatársával, aki szintén kábítószer-értékesítéssel biztosított jó anyagi körülményeket magának és az élettársának. A barát – aki az élettársával szintén rendszeresen fogyasztott kábítószert – 2023 szeptemberétől kezdődően Gyöngyösön különböző ingatlanokban és autóban tárolta az eladásra szánt anyagokat. A tevékenységét a barátnője segítette, ő adagolta ki és csomagolta a drogot. A zárkatárs több személynek adott el kábítószert, esetenként több alkalommal.

A Heves Vármegyei Főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra hét személlyel szemben,

akik részben saját használatra, részben kereskedelmi céllal vásároltak kábítószert. A főügyészség a kereskedés központi szereplőivel szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.

Az ügyészség a büntetés mértékét az előkészítő ülésen történő beismerés esetén 12, 10, illetve 7 év szabadságvesztésben határozta meg. A vádhatóság közel másfél millió forint vagyonelkobzás alkalmazását is indítványozta.

