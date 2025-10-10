ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.35
usd:
336.92
bux:
101551.56
2025. október 10. péntek Gedeon
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szingapúr, 2015. április 14.Az Interpol nemzetközi rendőrszervezet Globális Komplexum az Innovációért (IGCI) elnevezésű központja Szingapúrban 2015. április 14-én, egy nappal a hivatalos átadása után. A létesítmény a kiberbűnözés elleni harc központjaként működik majd és a kutatás-fejlesztést is szolgálja. (MTI/EPA/Wallace Woon)
Nyitókép: MTI/EPA/Wallace Woon

Évtizedekig tartott azonosítani egy női holttestet

Infostart / MTI

Az Interpol kihűlt ügyeket a lakosság közreműködésével felderítő kezdeményezésével újabb női áldozatot sikerült azonosítani, akinek holttestét több mint húsz éve találták meg a hollandiai partvidék dűnéi között, de kilétét mindeddig nem tudták megállapítani - közölte pénteken a nemzetközi rendőri együttműködési szervezet.

Az Interpol aktáiban a "német kulcsok" megjelöléssel szerepelt a 2004 nyarán Wassenaar egyik strandján megtalált holttest, amelyet azonban az eltelt húsz év alatt nem tudtak azonosítani. Az ügyben Interpol két éve indított Identify Me (Azonosíts engem) elnevezésű online kezdeményezése hozott fordulatot. A projekt keretében Európa különböző országaiban elhunyt 47 személy azonosságát próbálják megállapítani nemzetközi összefogással. Az elhunytak mind olyan azonosítatlan személyek, akiket az elmúlt évtizedekben gyilkoltak meg, vagy gyanús körülmények között haltak meg.

A most azonosított áldozat, a német Eva Maria Pommer 35 éves volt halálakor, amelynek okai továbbra is ismeretlenek - számolt be róla az Interpol közleményében.

A nő azonosításában a honlapon megjelent leírás is fontos szerepet kapott. Ebből kiderült, hogy több réteg ruhát viselt, két nadrág is volt rajta, továbbá az is, hogy a nála talált kulcsok, a ruházata és a szemüvege arra utalt, hogy Németországból érkezhetett Hollandiába.

A nyomozás korábban kiderítette, hogy a három megtalált kulcs egyike egy németországi Bottropban működő cégtől származott. De a cég nyilvántartása egy tűzben megsemmisült, így ez a nyom nem vezetett tovább.

Tavaly októberben azonban az Identify Me kampány keretében televíziós nyilvánosságot kapott az ügy Hollandiában és Németországban is. A műsorokban a bottropi kapcsolatról is beszámoltak.

Ennek nyomán a holland rendőrség közlése szerint több száz bejelentés érkezett, és így a kulcs már több lehetséges címhez vezetett.

Közben egy megoldatlan ügyekkel foglalkozó holland alapítvány, amely egy húsz éve eltűnt, német nő ügyével is foglalkozott, szintén megosztotta információit a rendőrséggel.

Az ismeretlen nő személyazonosságát végül ennek a szálnak a segítségével, DNS-elemzéssel tudták meghatározni.

Eva Maria Pommer a negyedik holtan talált nő, akit az Interpol-kampány révén tudtak azonosítani.

Az ügyét azonban még nem zárták le, a nyomozás folytatódik, mert nem kizárt, hogy bűncselekmény áldozata lett - közölte a nemzetközi rendőri szervezet.

Kezdőlap    Bűnügyek    Évtizedekig tartott azonosítani egy női holttestet

holttest

interpol

azonosítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: reális veszély, hogy Oroszország nukleáris fegyverkezésbe kezd

Kaiser Ferenc: reális veszély, hogy Oroszország nukleáris fegyverkezésbe kezd

Oroszország kilép az Egyesült Államokkal kötött plutóniumegyezményből, az pedig az amerikai–orosz viszonytól függ, hogy Vlagyimir Putyin átad-e a plutóniumából Iránnak – mondta Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértő az InfoRádióban.
 

Kijev felében nem volt áram, újabb súlyos orosz támadás indult Ukrajna ellen

Amerikában nem örülnek, hogy a kínaiak amerikai gépei Oroszország légterében röpködnek

Robbanásveszély: még durvább szintre lépett az orosz–amerikai rivalizálás

Ukrán drón miatt lőtték le az oroszok az azeri utasszállítót - közölte az orosz elnök

Andrej Babiš: nem adunk pénzt Ukrajnának fegyverekre

VIDEÓ
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.10. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Oroszország egy lépéssel megnyerheti a háborút, Moszkva egy területen nagyon elhúzott a legnagyobb riválisától – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Oroszország egy lépéssel megnyerheti a háborút, Moszkva egy területen nagyon elhúzott a legnagyobb riválisától – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Ha Oroszország sikeresen lerombolja Ukrajna áramellátó rendszerét, Kijevnek muszáj lesz azonnal letennie a fegyvert, hiszen nem fognak tudni tovább harcolni – mondta el Igor Korotcsenkó orosz katonai elemző az MK.ru-nak. Az Egyesült Államok jelentősen le van maradva a hiperszonikus fegyverek és a hiperszonikus rakéták elleni védelmi rendszerek fejlesztésében, Kína és Oroszország ezen a téren lényegesen jobban áll - figyelmeztet az Atlantic Council tanulmánya, melyet az Axios szemlézett. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
7,4-es erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket, utórengések is jöhetnek

7,4-es erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket, utórengések is jöhetnek

Egy 7,6-os magnitúdójú földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek dél-keleti Davao Oriental tartományát október 10-én.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel begins withdrawing from parts of Gaza after ceasefire and hostage release deal approved

Israel begins withdrawing from parts of Gaza after ceasefire and hostage release deal approved

The Israeli cabinet has agreed to Trump's plan, but eyewitnesses tell the BBC there were strikes on areas of Gaza overnight.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 09:06
Sikerrel adta ki magát pénzügyi tanácsadónak
2025. október 10. 07:25
Börtönbe megy a Mosoni-Duna Aquamanje
×
×
×
×