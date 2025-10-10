Évtizedekig tartott azonosítani egy női holttestet

Az Interpol aktáiban a "német kulcsok" megjelöléssel szerepelt a 2004 nyarán Wassenaar egyik strandján megtalált holttest, amelyet azonban az eltelt húsz év alatt nem tudtak azonosítani. Az ügyben Interpol két éve indított Identify Me (Azonosíts engem) elnevezésű online kezdeményezése hozott fordulatot. A projekt keretében Európa különböző országaiban elhunyt 47 személy azonosságát próbálják megállapítani nemzetközi összefogással. Az elhunytak mind olyan azonosítatlan személyek, akiket az elmúlt évtizedekben gyilkoltak meg, vagy gyanús körülmények között haltak meg.

A most azonosított áldozat, a német Eva Maria Pommer 35 éves volt halálakor, amelynek okai továbbra is ismeretlenek - számolt be róla az Interpol közleményében.

A nő azonosításában a honlapon megjelent leírás is fontos szerepet kapott. Ebből kiderült, hogy több réteg ruhát viselt, két nadrág is volt rajta, továbbá az is, hogy a nála talált kulcsok, a ruházata és a szemüvege arra utalt, hogy Németországból érkezhetett Hollandiába.

A nyomozás korábban kiderítette, hogy a három megtalált kulcs egyike egy németországi Bottropban működő cégtől származott. De a cég nyilvántartása egy tűzben megsemmisült, így ez a nyom nem vezetett tovább.

Tavaly októberben azonban az Identify Me kampány keretében televíziós nyilvánosságot kapott az ügy Hollandiában és Németországban is. A műsorokban a bottropi kapcsolatról is beszámoltak.

Ennek nyomán a holland rendőrség közlése szerint több száz bejelentés érkezett, és így a kulcs már több lehetséges címhez vezetett.

Közben egy megoldatlan ügyekkel foglalkozó holland alapítvány, amely egy húsz éve eltűnt, német nő ügyével is foglalkozott, szintén megosztotta információit a rendőrséggel.

Az ismeretlen nő személyazonosságát végül ennek a szálnak a segítségével, DNS-elemzéssel tudták meghatározni.

Eva Maria Pommer a negyedik holtan talált nő, akit az Interpol-kampány révén tudtak azonosítani.

Az ügyét azonban még nem zárták le, a nyomozás folytatódik, mert nem kizárt, hogy bűncselekmény áldozata lett - közölte a nemzetközi rendőri szervezet.