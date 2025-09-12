ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.82
usd:
334.51
bux:
101346.63
2025. szeptember 12. péntek Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Nyitókép: Chris Ryan/Getty Images

Szörnyűségeket művelt egy férfi alkalmazott egy budapesti óvodában

Infostart / MTI

Vádemelésnél tart a 28 éves férfi ügye. A vádlott feladatainak ellátása során a felügyeleti jogkörével visszaélve több fiúgyermekkel szorosabb kapcsolatot alakított ki.

Óvodai alkalmazott ellen emeltek vádat két óvodás sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények miatt - tudatta a Fővárosi Főügyészség közleményben.

A Fővárosi Főügyészség vádirata szerint a 28 éves férfi óvodapedagógiai asszisztensként dolgozott egy budapesti óvodában. Feladatai közé tartozott a három-hét év közötti gyermekek foglalkoztatása, beszélgetés, közös játék, étkeztetés, napi életvitelük segítése, szükség esetén a gyermekek délutáni felügyelete.

A vádlott feladatainak ellátása során a felügyeleti jogkörével visszaélve több fiúgyermekkel szorosabb kapcsolatot alakított ki, alkalmanként a munkaköre által nem indokoltan is megérintette őket. A férfi 2022-2023-ban két gyermeket szexuálisan molesztált ruhán keresztül.

A Fővárosi Főügyészség a férfit két rendbeli, tizenkettedik életévét be nem töltött, az elkövető felügyelete alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével vádolta meg. Súlyos fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt azzal, hogy a bíróság állapítsa meg, a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra, valamint tiltsa el a férfit véglegesen minden, kiskorúakat érintő foglalkozástól.

A vádlott volt letartóztatásban, ám később ügyészi indítvány ellenére nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyeletbe került.

A Fővárosi Főügyészség ismételten felhívja a figyelmet, hogy egyes foglalkozások - például nevelő, biztonsági őr, pedagógus, edző - gyakorlásakor nem engedhető meg, illetve gyanúra adhat okot a túl bizalmas hangnem, intim témák erőltetett felvetése, túlzott dicséret, becenevek, közös "titokkör" kialakítása, valamint indokolatlan, olykor spontánnak tűnő testi érintés.

Kezdőlap    Bűnügyek    Szörnyűségeket művelt egy férfi alkalmazott egy budapesti óvodában

vádemelés

óvoda

pedofil

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elektromos vagy belső égésű? Egy friss tanulmány érdekesen érvel

Elektromos vagy belső égésű? Egy friss tanulmány érdekesen érvel
Noha a müncheni Nemzetközi Autószalon (IAA) kiállítói az elektromos autók jövőjére tesznek, ezzel párhuzamosan politikusok és szakértők körében vita folyik arról, hogy kiszoríthatják-e a belső égésű motorokat. A kérdésben a kiállítással egy időben napvilágot látott egy részletes elemzés is.
Orbán Viktor péntek reggel: megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog, hogy az ország kimaradjon a háborúból

Orbán Viktor péntek reggel: megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog, hogy az ország kimaradjon a háborúból

A kormányfő a Kossuth rádióban kezdte a pénteket, az interjú helyszíne ezúttal Abu-Dhabi volt, mivel az ottani uralkodóval tárgyal pénteken. A miniszterelnök szólt a lengyelországi orosz drónincidensről, Ursula von der Leyenről és egy fogadalmáról, Európa nehéz helyzetéről és helytelen vezetéséről. A Tisza Pártot és a DK-t szerinte most Brüsszel finanszírozza, a legnagyobb ellenzéki párt szerinte arra készül a választás után, hogy a multik adóját elengedje - de ezt ő nem fogja hagyni. A nemzeti konzultáció kapcsán úgy fogalmazott az ellenzéki tervekre utalva: "kezdődik ez a csesztetés".
 

Orbán Viktor: az uniós tagság érdemeken alapul, nem biztonsági garancia

Jókor jön az erősítés: drónvadász harcjárműveket kap a Magyar Honvédség

Hatalmas ukrán támadás, Moszkva ellen is

Közös fegyvergyártásba kezdhet Ukrajna és az Egyesült Államok

Lengyelország megkapja a világ egyik legjobb vadászgépét

VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.12. péntek, 18:00
Rókusfalvy Pál
nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kína titokban hadrendbe állította új szuperflottáját: olyan képességekkel rendelkeznek, amikkel bármilyen partot megtámadhatnak

Kína titokban hadrendbe állította új szuperflottáját: olyan képességekkel rendelkeznek, amikkel bármilyen partot megtámadhatnak

Kína új, speciális partraszálló hajókat állított szolgálatba, amelyek a Tajvan elleni katonai nyomásgyakorlás eszközei lehetnek - számolt be a South China Morning Post.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ősszel sem fogunk unatkozni: eélépesztő újdonságok érkeznek a Disney+-ra jamarosan

Ősszel sem fogunk unatkozni: eélépesztő újdonságok érkeznek a Disney+-ra jamarosan

A Disney+ idén ősszel is számos újdonsággal és visszatérő közönségkedvenccel várja a sorozat- és filmrajongókat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Video of Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene released as manhunt continues

Video of Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene released as manhunt continues

Police also release several images of a "person of interest" - but still haven't given a name for the suspect.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 12. 05:48
Elfogták az M3-as rémét – aljas módon támadott
2025. szeptember 11. 20:09
Családtagjaikat is abuzálták: ítélet egy magyar pedofil hálózat ügyében
×
×
×
×