2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
Nyitókép: Unsplash

Eladta a barátnőjét egy autóért a szegedi férfi

Infostart

A lányt ezután fogva tartották és külföldön futtatták, míg végül el tudott menekülni. A férfinak az emberkereskedelem mellett kábítószer miatt is felelnie kell.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a büntetés súlyosítását indítványozta a barátnőjét egy személygépkocsiért eladó szegedi férfival és társaival szemben – írja beszámolójában az ügyészség.

Az ítélet szerint a kábítószerélvező fiatal férfi 2017. év elején barátnőjét egy személygépkocsiért cserébe átadta egy szegedi párnak. A pár és rokonaik fiatal magyar lányok Szegeden és Németországban folytatott prostitúciós tevékenységéből származó bevételének elvételéből éltek. Amikor a lány rájött, hogy a szerelme őt eladta, távozni kívánt, azonban futtatói nem engedték ki a lakásból, bántalmazták.

A sértettet a szegedi lakásukban, majd külföldön prostitúcióra kényszerítették, és teljes bevételét elvették.

A fiatal lány 2017. nyarán Bécsben megismerkedett egy szintén prostituáltak futtatásával foglalkozó magyar férfival, akiben a megmentőjét látta, és szerelmes lett belé. Innentől az ő befolyása alatt, a férfi irányításával és felügyeletével folytatta a prostitúciós tevékenységet a közös jövőjük reményében, amelyből származó teljes bevételét átadta.

A lány végül egy, az utcán megismert külföldi férfi segítségével tudott elmenekülni.

A Gyulai Törvényszék az elkövetőket emberkereskedelem és kitartottság bűntette – a lányt eladó férfit kábítószer birtoklásának vétsége miatt is – 5 és 7 év közötti fegyházbüntetésre, két magyar nőt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt.

Az ítélet az emberkereskedelemmel érintett elkövetők vonatkozásában az ügyészség súlyosításért, a védelem felmentésért és enyhítésért fellebbezett. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint viszont az elkövetett cselekmények jellegére figyelemmel a büntetések súlyosítása indokolt. Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.

