Adócsalás, adóellenőrzés, adózás,
Nyitókép: Sergiy Trofimov Photography/Getty Images

Milliárdos adócsalás miatt áll bíróság elé Szegeden egy bűnbanda

Infostart / MTI

Egy mobiltelefonokkal kereskedő csoport tagjai ellen, milliárdos adócsalás miatt emeltek vádat Szegeden - közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség.

Grósz Tamás közölte, a vádirat szerint az öttagú bűnszervezet 2017-ben olyan céghálót hozott létre, majd működtetett, amely nagy értékű mobiltelefonokról kiállított fiktív számlák felhasználásával jogosulatlanul igényelt vissza áfát.

A bűnszervezettel kapcsolatba került cégek 2021-ig több mint 3,5 milliárd forint általános forgalmi adót igényeltek vissza. Az illegálisan szerzett vagyont a haszonhúzó gazdasági társaságok és a bűnszervezeti tagok megosztották egymás között.

A főügyészség az eljárás során hat terhelttel kötött egyezséget, akik bűnösségük beismerése mellett összesen 1,2 milliárd forint megtérítését vállalták.

A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult bűnügyben a bűnszervezet öt tagja mellett további tizennyolc gyanúsítottal szemben emeltek vádat a Szegedi Törvényszék előtt - tudatta az ügyész.

Bűnügyek    Milliárdos adócsalás miatt áll bíróság elé Szegeden egy bűnbanda

adócsalás

bűnszervezet

adócsaló

