Infostart.hu
2025. augusztus 12. kedd Klára
Cannabis
Nyitókép: police.hu

Drogültetvényre bukkantak a Mecsekben

Infostart

Egy kővágószőlősi férfi canabis ültetvényét számolták fel a pécsi rendőrök.

A Pécsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának felkérésére csaptak le a napokban a főkapitányság Mecsek kommandósai egy kővágószőlősi férfira, mivel felmerült a gyanú, hogy otthonában kábítószert termeszt - írja a police.hu. Az ingatlanhoz tartozó erdős-bokros területen a rendőrök 121 tő cannabisnövényt, valamint a termesztéshez szükséges eszközöket találtak, majd a ház több helyiségéből kábítószergyanús növényi származékok is előkerültek.

A 32 éves férfinak, valamint a vele élő testvérének is pozitív lett a drogtesztje, így előállításukat követően mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki. A férfit őrizetbe is vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

Az ügyben jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása miatt nyomoz a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

24 ÓRA
