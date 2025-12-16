Eldőlt: drogbáró után kapja nevét a magyarok kedvenc talált tigriskölyke

Végre a saját néven szólíthatjuk a december elején hozzánk került tigriskölyköt – írja Facebook-bejegyzésében a Fővárosi Állat- és Növénykert, miután lezárult a tiszafüredi drogdílernél lefoglalt kistigris nevéről tartott szavazás. A szavazáson nagyjából 30 ezren vettek részt, 48 százalékuk arra szavazott, hogy a kistigris a Pablo nevet kapja.

A lehetőségek között a Pablon kívül Hádész, Sandokan, de Veresegyház önkormányzatának javaslata Rajah, és Tiszafüred polgárainak ötlete, Ottó is szerepelt.

A tigriskölyökre egy kábítószeres nyomozáson találtak rá egy tiszafüredi házban, a 9 kilós ragadozó ezután ideiglenesen a budapesti állatkertbe került, ahol már négy kilót hízott is, végső otthona a Veresegyházi Medveotthon lesz.