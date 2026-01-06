ARÉNA - PODCASTOK
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Századvég konferenciáján a Várkert Bazárban 2025. június 2-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Navracsics Tibor: minden települést megillet az önkormányzatiság joga

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula
ELŐZMÉNYEK

Az önkormányzati rendszer reformja semmiképpen nem érintheti azt az alapvető jogot, hogy Magyarországon minden települést megillet az önkormányzatiság joga – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter, miután konzultációt kezdett a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének vezetőivel.

Az önkormányzati szövetségekkel kezdett konzultációsorozat azt mutatja, hogy a kormány partneri viszonyra törekszik az önkormányzatokkal, és remélhetőleg néhány hónap múlva olyan megoldás születik, amely az önkormányzati világban dolgozók és a kormányzati politika irányítói számára egyaránt megfelelő – mondta Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

„Egyvalamiben mindenképpen egyetértettünk, bármilyen vita is volt köztünk: az önkormányzati rendszer reformja semmiképpen nem érintheti azt az alapvető jogot, miszerint Magyarországon minden település megillet az önkormányzatiság joga. Tehát

adottságként vesszük Magyarország településszerkezetét, azt a 3200 önkormányzatot, amely ma Magyarországon az önkormányzatiság világát adja, alapvető értékként kezeljük,

és ennek megfelelően fogunk cselekedni a jövőben” – fogalmazott a miniszter, aki korábban azt mondta: a konzultációkat ugyan megkezdik, de az önkormányzati reformra csupán az áprilisi országyűlési választások után kerülhet sor.

Hanusi Péter, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke szerint hatékony és konstruktív konzultációt folytattak, és az általuk korábban elfogadott 17 oldalas javaslatot is részleteiben átbeszélték. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke kritikákat is megfogalmazott.

A 2026-os esztendőben komoly aggályokat vet föl az önkormányzatok finanszírozása. Ennek egyik része csak az úgynevezett szolidaritási hozzájárulás, aminek nem a minőségével, hanem a mértékével van gond, és egyébként a fideszes vezetésű Megyei Jogú Városok Szövetsége Szita Károly által készített anyagában is benne van egy nagyon komoly, radikális csökkentése ennek a forrásnak. Mindamellett pedig érzékelhető az, hogy

a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok az ára és költsége emelkedik, miközben a hozzárendelt finanszírozás csökken vagy legalábbis reálértékben csökken

– mondta Gémesi György.

Karácsony Gergely főpolgármester, egyben a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke közösségi oldalán azt írta, hogy

„a kormány idén nem csak elvenné az önkormányzatok saját bevételeinek jelentős részét, de még azt is elvárja tőlük, hogy hitelezzenek a kormánynak.”

Az iparűzési adóból a kormánynak utalandó állami elvonást ugyanis már januártól el kell kezdeni fizetni, pedig azt csak márciustól szedik be az önkormányzatok – fogalmazott a főpolgármester.

KAPCSOLÓDÓ HANG

