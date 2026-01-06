ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 6. kedd
Nyitókép: Unsplash.com

Szlovákia is rálépett a drágítás útjára, de részben visszafelé sülhet el az új szabályozás

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A szlovák kormány konszolidációs csomagjának részeként a hozzáadott cukrot vagy sót tartalmazó termékek áfája az év elejétől 19 százalékról 23 százalékra emelkedett. Az intézkedés a becslések szerint mintegy 90 millió euróval növeli majd az állami költségvetés bevételeit.

Az áfaemelés az édesített italok tavalyi drágulása után újabb termékkört érint. Ezúttal elsősorban az édességek és a sós snackek kerülnek sorra. A pénzügyminisztérium hangsúlyozza: nem általános áfaemelésről van szó, és nem a pontos cukor- vagy sótartalom alapján döntenek, hanem konkrét termékkategóriákról.

A változás érinti egyebek mellett a csokoládékat, cukorkákat, kekszeket, valamint a hagyományos chipseket és különféle ropogtatnivalókat.

Pavol Kirinovič, a szlovák pénzügyminisztérium szóvivője szerint a gyakorlatban ez mérsékelt, de érezhető áremelkedést jelent majd. Egy 100 grammos csokoládé ára például körülbelül 6 centtel nőhet, egy fagylalté nagyjából 3 centtel, míg egy klasszikus, 60 grammos chipses zacskóért hozzávetőleg 5 centtel kell majd többet fizetni. Az ipari dzsemek és lekvárok ára szintén körülbelül 6 centtel emelkedhet.

A végső ár azonban nemcsak az áfakulcstól függ. A szakértők szerint sok múlik azon is, hogyan döntenek a gyártók és a kereskedők. Pavel Škriniar pénzügyi elemző rámutatott: egyes cégek részben vagy egészben magukra vállalhatják az áfaemelés terhét, míg mások teljes mértékben átháríthatják azt a vásárlókra.

Az árakat a termékek összetétele is befolyásolhatja. A gyártók ugyanis megpróbálhatják csökkenteni a költségeiket azzal, hogy a cukrot mesterséges édesítőszerekkel helyettesítik. Michal Páleník, az egészséges életmód szakértője ugyanakkor figyelmeztet: a szintetikus édesítőszerek nagy mennyiségben történő használata nem tekinthető egészségesnek.

A szakemberek nem számítanak arra, hogy a szlovákiai vásárlók tömegesen lemondanának az édességekről vagy a sós nassolnivalókról. A fogyasztás ugyan csökkenhet, de főként azok körében, akiknek a drágulás már komoly anyagi terhet jelent.

A tavalyi tapasztalatok szerint az édesített italok áfaemelése után a kereskedők forgalma mintegy 12 százalékkal esett vissza.

Az édességek és snackek esetében hasonló, mérsékelt visszaesésre számítanak – a változás hatása így inkább a pénztárcákban, mintsem a bevásárlókosarak tartalmában lesz igazán érezhető.

Szándéknyilatkozatot írt alá a brit és a francia kormány: egy ukrajnai békemegállapodás esetén közös katonai alakulatokat telepítenek ukrán területen. A szövetségesek által nyújtott garanciák „kellően elrettentő erejűek lesznek bármilyen további agresszióval szemben, amely Ukrajnát érné” – mondta Emmanuel Macron francia elnök. „Jelentős előrelépés történt az ukrajnai rendezés számos kritikus kérdésében, ideértve a biztonsági garanciák és a jóléti terv" ügyét is – közölte Steve Witkoff amerikai különleges megbízott. A német kancellár is kilátásba helyezte Németország katonai hozzájárulását a tűzszünet biztosításában „egy Ukrajnával szonszédos NATO-ország területén”. Oroszország még nem reagált.
 

A Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere, Zsurzs Jenő az InfoRádióban arról beszélt, milyen veszélyek leselkednek a havas, téli időjárásban akár a tapasztalt sofőrökre is, téliesített járművel.
 

Grönlandnak az Egyesült Államokhoz kell tartoznia – nincs egy olyan ország sem a világon, amely meggátolná az USA-t abban, hogy elfoglalja a területet – idézi Stephen Millert, a Fehér Ház helyettes kabinetfőnökét az Axios.

Mostanra halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség Dudás Miki halála ügyében.

Downing Street says it has agreed a "declaration of intent to deploy forces to Ukraine in event of a peace deal"; President Zelensky calls it a "huge step forward".

