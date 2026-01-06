Szlovákia is rálépett a drágítás útjára, de részben visszafelé sülhet el az új szabályozás

Az áfaemelés az édesített italok tavalyi drágulása után újabb termékkört érint. Ezúttal elsősorban az édességek és a sós snackek kerülnek sorra. A pénzügyminisztérium hangsúlyozza: nem általános áfaemelésről van szó, és nem a pontos cukor- vagy sótartalom alapján döntenek, hanem konkrét termékkategóriákról.

A változás érinti egyebek mellett a csokoládékat, cukorkákat, kekszeket, valamint a hagyományos chipseket és különféle ropogtatnivalókat.

Pavol Kirinovič, a szlovák pénzügyminisztérium szóvivője szerint a gyakorlatban ez mérsékelt, de érezhető áremelkedést jelent majd. Egy 100 grammos csokoládé ára például körülbelül 6 centtel nőhet, egy fagylalté nagyjából 3 centtel, míg egy klasszikus, 60 grammos chipses zacskóért hozzávetőleg 5 centtel kell majd többet fizetni. Az ipari dzsemek és lekvárok ára szintén körülbelül 6 centtel emelkedhet.

A végső ár azonban nemcsak az áfakulcstól függ. A szakértők szerint sok múlik azon is, hogyan döntenek a gyártók és a kereskedők. Pavel Škriniar pénzügyi elemző rámutatott: egyes cégek részben vagy egészben magukra vállalhatják az áfaemelés terhét, míg mások teljes mértékben átháríthatják azt a vásárlókra.

Az árakat a termékek összetétele is befolyásolhatja. A gyártók ugyanis megpróbálhatják csökkenteni a költségeiket azzal, hogy a cukrot mesterséges édesítőszerekkel helyettesítik. Michal Páleník, az egészséges életmód szakértője ugyanakkor figyelmeztet: a szintetikus édesítőszerek nagy mennyiségben történő használata nem tekinthető egészségesnek.

A szakemberek nem számítanak arra, hogy a szlovákiai vásárlók tömegesen lemondanának az édességekről vagy a sós nassolnivalókról. A fogyasztás ugyan csökkenhet, de főként azok körében, akiknek a drágulás már komoly anyagi terhet jelent.

A tavalyi tapasztalatok szerint az édesített italok áfaemelése után a kereskedők forgalma mintegy 12 százalékkal esett vissza.

Az édességek és snackek esetében hasonló, mérsékelt visszaesésre számítanak – a változás hatása így inkább a pénztárcákban, mintsem a bevásárlókosarak tartalmában lesz igazán érezhető.