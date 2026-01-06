ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 6. kedd
Venezuelában civil ruhás fegyveresek is megjelentek a katonák és a rendőrök mellett, hogy elejét vegyék a rendszer ellenes tiltakozásoknak.
Nyitókép: X / David Vargas Araujo

Félelem, pánik és kommandósok uralják a venezuelai hétköznapokat – videók

Infostart

A főváros Caracas és többi nagyváros utcáin katonák, rendőrök, illetve civil ruhás fegyveresek cirkálnak, és igazoltatják a járókelőket. A legrosszabbtól tartanak az emberek, ezért megindult az élelmiszerek felvásárlása. Erre válaszul a legtöbb üzletben szigorúan korlátozzák a bejutást.

Helyszíni beszámolók szerint az országban nemhogy enyhült volna az elnyomás, hanem még tovább fokozódott azt követően, hogy az amerikaiak eltávolították az elnököt – adta hírül a BBC, amely ennek legfőbb okát abban látja, hogy a hatalomban lévők – leszámítva Nicolás Madurót – mind a hivatalukban maradhattak. Hiába várták sokan, hogy Venezuela irányítását a 2024-es választásokon győztes Edmundo González vagy az ellenzék vezére, María Corina Machado veszi majd át. Helyettük Delcy Rodríguez, a korábbi alelnök lett az ország új irányítója.

A külföldi száműzetésbe kényszerített Machado a Fox Newsnak adott interjúban arra figyelmeztetett, hogy nem lehet bízni Venezuela jelenlegi vezetőiben, hiszen ők ugyanazok, akik Nicolás Maduróval együtt sanyargatták az országot. A helyzet egyre feszültebb, amit jól mutat, hogy az utcákon géppisztolyos rendőrök és katonák járőröznek. Mellettük civil ruhás fegyveresek is megjelentek, akik igazoltatják az embereket, folyamatosan jelen vannak az életükben. Különfelé ellenőrzőpontokat állítottak fel, ahol feltartóztatják a külföldi tudósítókat is – közölte a BBC.

Egy helyi médiaegyesülés közben arról számolt be, hogy eddig már legalább 14 újságírót őrizetbe vettek a hatóságok. A fővárosban, Caracasban a legrosszabbtól tartanak az emberek, ezért megindult az élelmiszerek felvásárlása. Erre válaszul a legtöbb üzletben szigorúan korlátozzák a bejutást. Egyszerre csak öt embert engednek vásárolni a kutyás őrök. A felhalmozás következtében hirtelen megugrottak az árak is. Az egyik névtelenséget kérő fővárosi például azt nyilatkozta a BBC munkatársának, hogy az alapvető élelmiszernek számító kukoricaliszt ára egyik napról a másikra 1 dolláról 3 dollár fölé emelkedett.

„Ezt pedig sokan már engedhetik meg maguknak” – mondta.

A helyzet valamivel nyugodtabb vidéken. Egy hölgy, aki Guayana városában él, azt mesélte, hogy a hétvégén a bevásárlóközpontokban hosszú sorok kígyóztak, mostanra viszont már sokkal kevesebben mennek vásárolni.

„Az utcákon sokfelé katonákat látni, akik igyekeznek megakadályozni a zavargások kialakulását. A legtöbb bolt tulajdonosa pedig fegyveresekkel őrizteti az üzletét, mert fosztogatásoktól tart.

Egy közösségi médiában megjelent bejegyzés szerint a belügyminiszter éjszaka több ellenőrzőpontot is végiglátogatott Caracasban, mutatva, hogy a hatóságok kézben tartják a helyzetet. Diosdado Cabello, aki az ország egyik erős emberének számít, több fényképet is közzétett, amelyeken fegyveres rendőrök között pózol. Az egyik videóban hallani, amint azt kiabálják: „Hűség mindig, árulás soha".

A jelenlegi kormány utasítására a rendőrök, a katonák és a polgári ruhás biztonságiak azonnal szétoszlatnak minden csoportosulást, amelynek tagjai Maduro letartóztatását akarják ünnepelni. Ennek ellenére több ezer kép került fel az internetre olyanokról, akik az új elnököt, Delcy Rodriguezt elítélő táblákat tartanak a kezükben. Többen a házak ablakaiban állva, fazekakkal zajongva tiltakoznak.

A BBC azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy Venezuelában igazából sokan félnek az utcára menni és éltetni az Egyesült Államok beavatkozását, mert tartanak a kemény megtorlásoktól.

