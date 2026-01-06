Továbbra sem kapcsolják ki az áramot – a nap legfontosabb hírei

A havazás miatt teljes kapacitással dolgoznak a közútkezelők, a katasztrófavédelem, a mentők és a hatóságok – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Az áram-, gáz-, víz- és szemétszállítási szolgáltatások zavartalanul működnek. A hideg miatt január végéig meghosszabbította a kikapcsolási moratóriumot az MVM. A mentők az elmúlt 24 órában 4 700 mentési feladatot láttak el.

Az előrejelzések szerint még néhány napig rendkívüli téli időjárásra kell számítani, mínusz 15 fok is lehet, a déli országrészben pedig akár 20 centimétert meghaladó hó hullhat. Az északkeleti vármegyékben holnap hófúvásra kell számítani

Országszerte több mint 60 irodáját nyitotta meg a rászorulók előtt a Demokratikus Koalíció a rendkívüli időjárási helyzet miatt. Az irodák egész nap nyitva lesznek a melegedni vágyók előtt.

A harmadik negyedévben a GDP 4,2 százaléka, az első három negyedévben pedig 1,9 százaléka volt a kormányzati szektor hiánya. Az egyenleg 95 milliárd forinttal, 0,2 százalékponttal rosszabb az egy évvel korábbinál.

Rekordokat döntött 2025-ben a Budapesti Értéktőzsde. A BUX index a tavalyi évben 40 százalékot emelkedett. Éves és havi szinten egyaránt az OTP Bank részvényei generálták a legnagyobb forgalmat. A legnagyobb havi forgalom áprilisban volt 442,9 milliárd forinttal.

Az önkormányzati rendszer reformja nem érintheti azt az alapvető jogot, hogy minden települést megillet az önkormányzatiság – jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor Budapesten az önkormányzati szövetségek vezetőivel folytatott konzultációt. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke arról beszélt, hogy 2026-ban komoly aggályokat vet fel az önkormányzatok finanszírozása. A MÖSZ a politikai pártokkal is konzultációt tervez saját javaslatcsomagjáról.

Abszurdnak tartja az önkormányzati reformról kezdett egyeztetéseket Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy ha a kormány jóvá akarja tenni bűneit, akkor először sürgősen mérsékelje az önkormányzatokra kivetett sarcokat.

A miniszterelnök szerint a kormánypártoknak van esélye arra, hogy nemcsak vidéken, hanem Budapesten is győzzenek. Orbán Viktor a Fidesz budapesti jelöltállító rendezvényén arról beszélt, hogy a Fidesz–KDNP csak akkor maradhat erős a jövőben is, ha Budapesten is erős marad, ezért – mint fogalmazott - egyetlen utcát vagy bérházat sem szabad átengedniük. A Fidesz szombaton tartja jelöltállító kongresszusát.

A Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését büntető btk-módosítás visszavonását sürgeti a Tisza elnöke abban a nyílt levélben, amelynek aláírását a miniszterelnöktől is kéri. Robert Fico szlovák kormányfőnek címzett levél úgy fogalmaz, hogy egy demokratikus jogállamban történelmi tények kimondása és megvitatása nem lehet bűncselekmény.

A szerb elnök felszólította a MOL-t és a Gazpromot, hogy minél hamarabb zárják le a szerb kőolajipari céggel, a NIS-sel kapcsolatos adásvételt – írja a Magyar Szó. Aleksandar Vucic azt szeretné, ha Szerbia mielőbb kikerülne az amerikai szankciók alól, amit a NIS orosz többségi tulajdona miatt rendeltek el. Az üzletről a MOL-lal kezdődtek meg a tárgyalások.

Diplomáciai erőfeszítéseket és ezzel egy időben kézzelfogható segítséget szorgalmazott hazája számára az ukrán elnök a tettrekészek koalícióját alkotó országok párizsi csúcstalálkozója előtt. A megbeszélésen az Egyesült Államokat Steve Witkoff különleges megbízott és Trump elnök veje, Jared Kushner képviseli.

A következő 30 napban nem lesznek választások Venezuelában - közölte az amerikai elnök. Donald Trump az NBC Newsnak adott interjúban úgy fogalmazott: először rendbe kell tenni az országot. Közölte, kormánya segít az amerikai olajvállalatoknak a venezuelai energia-infrastruktúra újjáépítésében, ami szerinte másfél évbe telhet.

Grönland jövőjéről kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre hívja a washingtoni kormányt a Dániához tartozó sziget miniszterelnöke. Eközben Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország, az Egyesült Királyság és Dánia vezetői közös közleményükben azt írták, Grönland jövőjéről kizárólag az ott élők, valamint Dánia dönthet.

Iránban a legutóbbi jelentések szerint 35 ember meghalt a csaknem másfél hete tartó, a megélhetési válság miatt szervezett tüntetésekben. Az amerikai elnök korábban arra figyelmeztette Iránt, hogy kész beavatkozni, ha Iránban békés tüntetők halnak meg.

Az Európai Unió felszólította Izraelt, hogy biztosítsa a nemzetközi civil szervezetek működését és az életmentő humanitárius segítség bejutását a palesztin területekre. A Gázai övezetben a tél beköszöntével a lakosság nagy része megfelelő menedék nélkül él, az egészségügyi ellátás pedig súlyosan korlátozott.

Franciaországban 6 halálos áldozata is van a havazásnak, valamennyien közlekedési balesetben vesztették életüket. Ideiglenesen felfüggesztették a forgalmat az ország északi és nyugati részein lévő repülőterein. Az amszterdami repülőtéren is több száz járatot töröltek, köztük Budapestre indulót is, és holnap több mint 600 gép nem szállhat fel.

Továbbra is mintegy 25 ezer háztartásban és 1220 ipari létesítményben szünetel az áramszolgáltatás Berlin délnyugati részén. Feltehetően szélsőbaloldali aktivisták gyújtottak fel szombaton egy kábelhidat a Berlintől délre lévő csatornánál. A berlini főügyészség terrorizmus és szabotázs gyanújával indított vizsgálatot.

Svájcban több mint öt éve nem volt biztonsági ellenőrzés abban a bárban, ahol a szilveszteri tűzben 40 ember halt meg és 119 megsérült. CransMontana polgármestere bejelentette, hogy a város szórakozóhelyein betiltják a csillagszórók használatát, miután a mennyezethez túl közel használt tűzijátékok okozták a tragédiát.

Elhunyt Tarr Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró. A nemzetközi hírű magyar filmrendező, a magyar filmművészet ikonikus alakja 70 éves volt.