ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.86
usd:
329.16
bux:
116425.94
2026. január 6. kedd Boldizsár
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Nobel-békedíjjal kitüntetett María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetõ nyilatkozik Masud Gharahkhaninak, a norvég parlament elnökének társaságában a törvényhozás oslói épületében a díj átadásának másnapján, 2025. december 11-én.MTI/EPA/NTB pool/Ole Berg-Rusten
Nyitókép: Ole Berg-Rusten, MTI/MTVA

Mielőbb haza akar térni a venezuelai ellenzék vezére

Infostart / MTI

A Nobel-békedíjas Maria Corina Machado szeretne mielőbb visszatérni hazájába, hogy segítse a demokratikus átmenetet.

A Maduro-rezsimmel szembenálló ellenzéki vezető a Fox News amerikai hírtelevízió hétfő késő esti adásában a venezuelai kormányzat szombat óta hozott lépéseit riasztónak nevezte, ami feszültebbé teszi az országon belüli helyzetet. Arról beszélt, hogy csak hétfőn több mint egy tucat újságírót vettek őrizetbe. Dulcy Rodríguez alelnököt, aki hétfőn hivatalosan letette esküjét Venezuela ügyvivő elnökeként, a Maduro-kormányzat által végrehajtott politikai üldözések, a korrupció és az állam által támogatott kábítószer-kereskedelem egyik fő kitervelőjeként említette.

Maria Corina Machado elmondta, hogy visszatérésének időpontját ahhoz igazítja, hogyan tudja leginkább előmozdítani hazájában a politikai változás ügyét. Emlékeztetett arra, hogy a közelmúltig a hatóságok elől rejtőzködve tartózkodott Venezuelában, ahonnan azt követően távozott titokban, hogy a Nobel-békedíjat neki ítélték. Hozzátette, hogy

egy szabad és tisztességes választáson a venezuelai ellenzék elsöprő győzelmet arat majd.

Maria Machado emlékeztetett arra is, hogy már októberben Donald Trump amerikai elnöknek ajánlotta a Nobel-békedíját, mert azt gondolta, hogy kiérdemelte. Hozzátette, hogy a január 3-án történtek igazolták az amerikai elnökbe helyezett bizalmat, amikor vezetésével az Egyesült Államok elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt. "Azt gondolom, hogy bizonyította a világnak, hogy amiről beszél, azt komolyan gondolja" – fogalmazott.

Kezdőlap    Külföld    Mielőbb haza akar térni a venezuelai ellenzék vezére

venezuela

ellenzéki vezető

maria corina machado

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Félelem, pánik és kommandósok uralják a venezuelai hétköznapokat – videók

Félelem, pánik és kommandósok uralják a venezuelai hétköznapokat – videók

A főváros Caracas és többi nagyváros utcáin katonák, rendőrök, illetve civil ruhás fegyveresek cirkálnak, és igazoltatják a járókelőket. A legrosszabbtól tartanak az emberek, ezért megindult az élelmiszerek felvásárlása. Erre válaszul a legtöbb üzletben szigorúan korlátozzák a bejutást.
 

Mielőbb haza akar térni a venezuelai ellenzék vezére

Donald Trump egy 30 napos és egy 1,5 éves határidőről beszélt Venezuela ügyében

Tajvanon attól tartanak, hogy Peking lemásolja a „Maduro-receptet”

Bendarzsevszkij Anton: világszerte csökken az orosz befolyás, Venezuela is ezt mutatja

Azonnali kongresszus jön a Fidesznél

Azonnali kongresszus jön a Fidesznél

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában jelentette be a menetrendet. Először jön a budapesti, aztán az országos döntést hozzák meg jelöltügyben. Szombaton lesz az országos kongresszus.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.06. kedd, 18:00
Wagner Péter
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tovább tárgyaltak a kamionos tüntetések után, több vállalást is tettek a felek

Tovább tárgyaltak a kamionos tüntetések után, több vállalást is tettek a felek

Lázár János képviseletében ma Csepreghy Nándor miniszterhelyettes folytatta a fuvarozói képviseletekkel zajló egyeztetéseket a kamionos tüntetések után.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vörös kódot hirdetett a Nestlé - rengeteg babatápszert hívnak vissza, az ok: tömeges ételmérgezés

Vörös kódot hirdetett a Nestlé - rengeteg babatápszert hívnak vissza, az ok: tömeges ételmérgezés

A probléma először decemberben került napvilágra, amikor a vállalat önkéntesen visszahívott két terméket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says 'many' Cuban soldiers killed in Venezuela raid but calls operation 'brilliant'

Trump says 'many' Cuban soldiers killed in Venezuela raid but calls operation 'brilliant'

It comes after Nicolás Maduro and his wife were seized from Caracas and flown to the US. They have since appeared at a New York court.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 6. 17:00
Váratlan haláleset rázta meg a Kongresszust és a republikánusokat
2026. január 6. 16:29
Ráfáznak a németek a megújuló energiára
×
×
×
×