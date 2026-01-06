ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 6. kedd Boldizsár
Nicolás Maduro venezuelai elnök és felesége Cilia Flores amerikai szövetségi ügynökök kíséretében, útban a bíróság felé.
Nyitókép: X / ??? ???? ?? ??? ?????

„Államfő vagyok és hadifogoly" – kiabálta a New York-i bíróságon Nicolás Maduro

Infostart

Hétfő délben zsúfolásig megtelt a New Yorki szövetségi bíróság terme, ahol először hallgatták meg a Venezuelából elhurcolt elnöki házaspárt.

Már messziről hallani lehetett a lábbilincsek láncainak csörgését, jóval azelőtt, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnök és felsége, Cilia Flores megjelent volna a tárgyalóterem ajtajában – írja a BBC helyszíni tudósítója. A helyiség zsúfolásig megtelt újságírókkal és olyanokkal, akik a Maduro rezsim elől menekültek el Venezuelából.

A letartóztatott elnök a riporterek felé fordulva először csak annyit mondott: „Elraboltak!" Majd amikor a bíró felolvasta az ellene és a felesége ellen felhozott vádpontokat, mindent tagadott. Cilia Flores ugyancsak ártatlannak vallotta magát valamennyi vádpontban.

A venezuelai elnök egyébként rezzenéstelen arccal hallgatta végig a vádiratot, pedig az amerikai hatóságok egyebek közt kábítószer-terrorizmussal, sorozatlövő fegyverek és robbanószerek illegális birtoklásával gyanúsítják őt is és a feleségét is. Sőt, a vádpontok között szerepel még a gyilkosságokra, kínzásokra és emberrablásokra való felbujtás is.

„Ártatlan vagyok, egy tisztességes ember"

– hangoztatta Maduro elnök, a felesége pedig buzgón ismételgette ugyanezt.

Ekkor a megjelentek közül valaki azt kiabálta be: „Mindenért megfizetsz!" Maduró a hang irányába fordulva, spanyolul kiabált vissza: „Államfő vagyok és hadifogoly!" A szópárbajnak az vetett véget, hogy a teremőrök kivezették a könnyeivel küszködő bekiabálót, a bíró pedig csendre intette a venezuelai elnököt.

Cilia Flores sokkal nyugodtabban viselkedett. Alig mondott valamit és szenvedő arccal mutatta a sajtónak a homlokán, illetve a szemén lévő ragtapaszokat. Ügyvédei szerint a letartóztatásakor sérült meg.

