Olyasmivel rukkolt elő a Lego, ami alapjaiban változtathatja meg a játékot – videó

A LEGO a játék új generációjába emelte kockáit az okostéglák bevezetésével, amelyek beépített kódot tartalmaznak: világítanak, más téglákkal interakcióba lépnek és hangokat adnak ki – írja beszámolójában az Euronews.

A vállalat a Las Vegasban tartott 2026-os CES technológiai rendezvényen mutatta be az újdonságot. A 2x4-es okostégla kóddal és intelligens funkciókkal van ellátva, és különböző téglákhoz és figurákhoz újra felhasználható. Egy bemutatón az okostéglát a LEGO-kacsához rögzítették, így hápogó hangokat adott ki. Másutt, amikor az okostéglát egy olyan figurához erősítették, akit elütött egy autó, olyan hang szólalt meg, amely jelezte, hogy a figura nem volt túl elégedett. Emellett képes felismerni egy másik tégla színét és ugyanazt a színt bocsátja ki.

„Minden címke és okostégla bármivé válhat; a gyerekek szabadon kombinálhatják őket, és azt alkotnak, amit csak szeretnének. A minifigurákban is kódok vannak: némelyik morcos, de mindegyik menő” – mondta Tom Donaldson, a LEGO Csoport ügyvezető alelnöke. Hozzátette, az okostéglát a mérete, az érzékelés és az okos funkciók teszik különlegessé, valamint az, hogy a platformon együttműködnek egymással. A gyerekek az okostéglát számtalan módon újra felhasználhatják.

Azt is bejelentették, hogy az okostégla a rendszerrel együtt bevezetett, teljesen új vezeték nélküli töltővel könnyen tölthető lesz. A cég szerint az első okostéglák márciusban először a Star Wars-sorozatban jelennek meg. Az áruk természetesen magasabb lesz a nem okos készletekéhez képest.