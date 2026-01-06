ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 6. kedd Boldizsár
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart diplomáciai szolgálat napja alkalmából Kijevben 2025. december 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Most jön az áttörés? Trump képviselőivel találkozik Zelenszkij és a „tettrekészek” koalíciója

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az előkészített nyilatkozat-tervezet a tűzszünet garanciáiról is szól: Párizsban Donald Trump vejével és Steve Witkoff amerikai különleges megbízottal is találkozik a „tettrekészek” koalíciója, Volodimir Zelenszkij is jelen van.

Diplomáciai erőfeszítéseket és ezzel egy időben kézzelfogható segítséget szorgalmazott kedden hazája számára Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, nem sokkal francia hivatali partnerével, Emmanuel Macronnal folytatott párizsi egyeztetését követően, az Ukrajnát támogató, „tettrekészek koalícióját” alkotó országoknak a francia fővárosban tartandó csúcstalálkozója előtt.

„Oroszország nem hagy fel az országunk elleni légicsapásokkal, így jelenleg a légvédelmet kell erősítenünk népünk és a kritikus infrastruktúra védelme érdekében” – szögezte le Zelenszkij az X-en közzétett üzenetében, kiemelve, hogy minden rakétaelhárítórendszer-szállítmány életeket ment és fokozza a diplomáciai sikereket.

A kedden tartandó, több mint 27 vezető részvételével zajló csúcstalálkozón az Egyesült Államokat Steve Witkoff különleges megbízott és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner képviseli.

Az eseményen a tervek szerint a részt vevők megvitatják a Kijevnek nyjtandó biztonsági garanciákat.

A csúcs nyilatkozattervezetében – amely egyelőre elfogadásra vár – aláhúzzák a garanciákról szóló tárgyalásokban elért előrelépéseket, valamint kiemelik, hogy ezen, Ukrajna támogatását célzó garanciák kötelező érvénnyel bírnak egy esetleges újabb orosz támadás esetén.

A tervezet kitér az Egyesült Államok vezette, a tűzszünet betartásáért felelős mechanizmusra is,

előirányozva az Ukrajnával szövetséges országok részvételét is az ellenőrzésben, illetve rendelkezik az Ukrajnának nyújtandó folyamatos és hosszútávú katonai segítségről és nemzetközi egységekről.

Zelenszkij az X-en hangsúlyozta, hogy a megbeszélések célja Ukrajna további védelme és erősítése, és aláhúzta: Kijev számít partnerei támogatására és olyan lépéseket remél, amelyek valódi biztonságot nyújtanak az ukrán népnek.

2026. január 6. 18:28
„Államfő vagyok és hadifogoly" – kiabálta a New York-i bíróságon Nicolás Maduro
2026. január 6. 17:40
Újabb akcióra készülhet a Pentagon, az ügyhöz Venezuelának és az oroszoknak is köze van
