Rekord sok életfogytiglani ítélet született Oroszországban

Ez az elmúlt évek legmagasabb mutatója. Ezt megelőzően 2005-ben és 2012-ben 84-84, 2024-ben pedig 79 életfogytiglani ítéletet hirdettek ki az orosz törvényszékek. 2005 és 2024 között összesen 1316-ot.

A TASZSZ emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetését kiterjesztették a hazaárulás, a terrorcselekmény szervezése vagy terrorcselekményben való részvétel kategóriájára is. Ilyen mértékű büntetést nem szabnak ki nők, a bűncselekményt 18 éves koruk előtt elkövető személyek, valamint a ítélet meghozatalakor 65 éves kort betöltött férfiak esetében.