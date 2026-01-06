ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.54
usd:
329.04
bux:
116425.94
2026. január 6. kedd Boldizsár
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy büntetés-végrehajtási intézmény üres udvara.
Nyitókép: Getty Images/C. Lyttle

Rekord sok életfogytiglani ítélet született Oroszországban

Infostart / MTI

Száz életfogytiglani szabadságvesztésről szóló ítéletet hoztak meg 2025-ben az orosz bíróságok – közölte az orosz legfelsőbb bíróság sajtószolgálata hétfőn a TASZSZ hírügynökséggel.

Ez az elmúlt évek legmagasabb mutatója. Ezt megelőzően 2005-ben és 2012-ben 84-84, 2024-ben pedig 79 életfogytiglani ítéletet hirdettek ki az orosz törvényszékek. 2005 és 2024 között összesen 1316-ot.

A TASZSZ emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetését kiterjesztették a hazaárulás, a terrorcselekmény szervezése vagy terrorcselekményben való részvétel kategóriájára is. Ilyen mértékű büntetést nem szabnak ki nők, a bűncselekményt 18 éves koruk előtt elkövető személyek, valamint a ítélet meghozatalakor 65 éves kort betöltött férfiak esetében.

Kezdőlap    Külföld    Rekord sok életfogytiglani ítélet született Oroszországban

oroszország

ítélet

szabadságvesztés

életfogytiglani

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Itt az áttörés? Tűzszünet esetén francia és brit békefenntartók jelennének meg Ukrajnában, az Egyesült Államok egyetért

Itt az áttörés? Tűzszünet esetén francia és brit békefenntartók jelennének meg Ukrajnában, az Egyesült Államok egyetért

Szándéknyilatkozatot írt alá a brit és a francia kormány: egy ukrajnai békemegállapodás esetén közös katonai alakulatokat telepítenek ukrán területen. A szövetségesek által nyújtott garanciák „kellően elrettentő erejűek lesznek bármilyen további agresszióval szemben, amely Ukrajnát érné” – mondta Emmanuel Macron francia elnök. „Jelentős előrelépés történt az ukrajnai rendezés számos kritikus kérdésében, ideértve a biztonsági garanciák és a jóléti terv" ügyét is – közölte Steve Witkoff amerikai különleges megbízott. A német kancellár is kilátásba helyezte Németország katonai hozzájárulását a tűzszünet biztosításában „egy Ukrajnával szonszédos NATO-ország területén”. Oroszország még nem reagált.
 

Donald Trump képviselőivel találkozik Volodimir Zelenszkij és a „tettrekészek” koalíciója

„Orosz rulett” – Vezetéstechnikai tréner: ne most igyekezzünk rutint szerezni

„Orosz rulett” – Vezetéstechnikai tréner: ne most igyekezzünk rutint szerezni

A Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere, Zsurzs Jenő az InfoRádióban arról beszélt, milyen veszélyek leselkednek a havas, téli időjárásban akár a tapasztalt sofőrökre is, téliesített járművel.
 

4690 mentési feladat, 750 sérült – számokkal állt elő első tájékoztatóján az operatív törzs

10-15 évenként van ekkora hó Magyarországon

A magyar hó semmi: van, ahol mínusz negyven fok is van Európában

Végtelen havazás és kemény mínuszok jönnek a hullámzó fronttal

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.07. szerda, 18:00
Nagy Márton
nemzetgazdasági miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megkezdődtek a tárgyalások: Trump ráteszi a kezét a világ legnagyobb olajkészletére

Megkezdődtek a tárgyalások: Trump ráteszi a kezét a világ legnagyobb olajkészletére

Venezuela és az Egyesült Államok tisztviselői tárgyalásokat kezdtek a venezuelai nyersolaj amerikai finomítókba irányuló exportjának újraindításáról – erről öt kormányzati, ipari és szállítmányozási forrás számolt be a Reutersnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
100 milliót ért a mosogatás, a szarvasgomba viszont nem kellett a cápáknak

100 milliót ért a mosogatás, a szarvasgomba viszont nem kellett a cápáknak

Mosogatás, szarvasgomba, sült krumpli és mozgásterápia: mutatjuk, ezúttal kik kaptak pénzt a Cápáktól.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
The painful questions for Nato and the EU as Trump threatens Greenland

The painful questions for Nato and the EU as Trump threatens Greenland

Were Trump to make good on his ambition to bring Greenland under US control, would it mark not just an existential threat to Nato but also a major crisis for the EU?

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 6. 20:54
Tűzszünet esetén francia, brit és német békefenntartók jelenhetnek meg Ukrajnában
2026. január 6. 20:22
Fogy az osztrákok türelme, két dolog különösen aggasztja őket
×
×
×
×